Sanepar é a primeira empresa pública de saneamento a emitir Título Azul

Em 2023, a Sanepar passou a integrar a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, que é o principal indicador de sustentabilidade do mercado. E, em 2022, a Sanepar já havia captado R$ 600 milhões com a emissão de debêntures certificadas como sustentáveis (green e social bonds) por estarem vinculados a projetos de investimentos que promovem benefícios sociais e ambientais.

“A conquista do blue bond nos impulsiona a buscar essa mesma certificação em nossas próximas emissões de debêntures. Isso mostra que a Companhia está 100% alinhada às estratégias ASG. Nossos papeis tornam-se mais atrativos para os investidores, o que nos possibilita consolidar o planejamento de ampliação dos serviços de saneamento no Estado”, afirma o diretor-presidente da Companhia, Claudio Stabile.

Conforme a certificação, os projetos de saneamento atendem aos princípios Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) e estão alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 (Saúde e Bem-Estar), 6 (Água potável e Saneamento), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 14 (Vida na Água) da Organização das Nações Unidas (ONU), que define as prioridades globais de desenvolvimento sustentável para 2030.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é a primeira empresa pública de saneamento do País a emitir Título Sustentável e Título Azul em debêntures, que são títulos de crédito aos investidores. A captação de R$ 400 milhões, por meio desses títulos, irá financiar projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

