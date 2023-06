Semana do Corpus Christi começa com 12,2 mil vagas de emprego nas Agências do Trabalhador

As Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná começam a semana do feriado de Corpus Christi com a oferta de 12.271 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.990 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 462 vagas, operador de telemarketing ativo e receptivo, com 294, e abatedor de porcos, com 220.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (2.381). São ofertadas 294 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 152 para auxiliar de linha de produção, 122 para operador de telemarketing apenas respectivo e 96 para operador de caixa.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 54 vagas para preenchimento imediato, com procura por trabalhadores para ajudante de carga e descarga (21), auxiliar de logística (19), encanador industrial (10), analista contábil (03) e pedagogo (01).

A região de Toledo tem 2.182 oportunidades. São ofertadas 721 vagas para auxiliar de linha de produção, 130 para abatedor de porcos, 35 para safrista e 26 motorista carreteiro.

As regionais de Cascavel (1.540), Campo Mourão (703), Foz do Iguaçu (675) e Cianorte (650) também concentram muitas oportunidades. Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 493 vagas, magarefe, com 200, operador de movimentação e armazenamento de carga, com 50, e servente de obras, com 33 oportunidades.

Em Campo Mourão, os destaques são para auxiliar de linha de produção (535), safrista (50), magarefe (27) e agente de coleta de lixo (20). Em Foz do Iguaçu, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 226 oportunidades, operador de caixa, com 114, repositor em supermercados, com 92, e açougueiro, com 22.

Na região de Cianorte são ofertadas 50 vagas para faxineiro, 50 para magarefe, 41 para auxiliar de linha de produção, e 25 para atendente de lanchonete.

Em Paranaguá, das 90 ofertas disponíveis, dez são para pintor industrial. Em União da Vitória, o destaque da semana é a procura por oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, com 47 vagas. Em Ibaiti, há vagas para instalador de sistemas fotovoltaicos.

AGENDAMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira a lista completa das vagas por região.