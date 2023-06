Mutirão de limpeza de manguezais retira quase 2,5 toneladas do entorno de Antonina

Cinquenta voluntários acordaram cedo para participar do2º Mutirão de Limpeza de Manguezais nesta sexta-feira (02). A ação foi organizada pela Portos do Paraná, em Antonina, no Litoral, e resultou em cerca de 2,5 toneladas de resíduos recolhidos e destinados à reciclagem. O que era lixo poluindo esse importante ecossistema vai virar recursos para os catadores da associação local.

Os mutirões realizados pela empresa pública Portos do Paraná, com apoio de parceiros, são ações socioambientais, como explica o Diretor de Meio Ambiente João Paulo Ribeiro Santana. “Ambiental porque está sendo feita a limpeza, o que preserva a saúde dos manguezais. E quando a gente tem a sociedade junto, em especial alguma associação, a gente tem uma garantia de que o resíduo está indo para as estações e vai se tornar renda para pessoas que atuam na segregação e destinação correta de resíduos recicláveis”, afirma.

Continua após a publicidade

Para a comunidade em geral, a ação dá o exemplo do que se deve fazer todos os dias. “A gente observa o tipo de lixo que recolhemos, são resíduos sólidos urbanos que estão indo para dentro do manguezal, levados pelas chuvas e pelos rios”, completa o diretor da Portos do Paraná.

“Essa ação favorece as famílias que trabalham com reciclagem e vai garantir o pão de cada dia, mas o principal, sem dúvida, é preservar o meio ambiente. Se todo mundo se unir para cuidar, com certeza o resultado será muito positivo para todos”, afirma Maria Eleutério de França, representante da Associação de Coleta Seletiva do KM-4.

Continua após a publicidade

Segundo a bióloga e analista da empresa pública, Jaqueline Dittrich, o mutirão integra simultaneamente dois programas desenvolvidos pela Portos do Paraná:Programa de Monitoramento de Manguezais e Programa de Educação Ambiental.

“A limpeza também ajuda a conscientizar as pessoas quanto à importância desses ecossistemas”, diz. “Estávamos há três meses organizando esse evento e envolvendo a comunidade para engajar. Aqui em Antonina, contamos com a parceria da colônia de pescadores locais nesse trabalho de convocar as pessoas”.

O evento contou com parceria da Prefeitura de Antonina, Porto Ponta do Félix, Colônia de Pescadores Z-4 de Antonina, Escoteiros do Mar de Antonina, CIA Ambiental, DTA Engenharia, Coleta Seletiva do KM-4, Movimento Viva + Antonina, entre diversos outros parceiros da iniciativa privada.

Enquanto a limpeza era realizada nos manguezais do entorno, na Praça Romildo Gonçalves Pereira, em frente ao trapiche público do município, outras ações educativas foram promovidas para receber estudantes das redes municipal e estadual de ensino. Teve oficinas de artes, contação de história, trio musical, exposição sobre manguezais e ecossistemas associados; atividades de sensibilização ambiental através de brincadeiras; atividades dos Escoteiros do Mar e material educacional do Projeto Guaparayba o Mangue.

Quase 300 alunos participaram, entre eles os da Escola Municipal Professor Gil Feres. “Essa ação de hoje veio muito a calhar porque, neste momento, a gente está trabalhando reciclagem, proteção. Tudo para a gente preservar o nosso futuro. É muito importante a gente saber que o Porto, além de gerar riqueza para o município, tem essa preocupação com o meio ambiente”, afirma a diretora Elisângela Simões.