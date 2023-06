Paraná promove Seminário de Contratação de Inovação pelo Setor Público na semana que vem

Será realizado na próxima quarta-feira, 7 de junho, o 1º Seminário Estadual de Contratação de Inovação pelo Setor Público. O evento será no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Paraná, em Curitiba, a partir das 8 horas. O seminário é uma parceria entre Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) e o Sebrae, com apoio da Fórum Paranaense da Micro e Pequena Empresa.

O seminário, dedicado à inovação no setor público, vai promover discussões sobre o Marco Legal das Startups (Lei Complementar nº 182/21) e a Lei de Inovação do Paraná (lei estadual n° 20.541/21), regulamentada em abril deste ano pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Continua após a publicidade

As inscrições são gratuitas e abertas ao público geral, realizadas no site da Escola de Gestão Pública, disponível este link .

“Nosso objetivo é impulsionar o desenvolvimento econômico, promover parcerias e soluções inovadoras, e fomentar o empreendedorismo no setor público. O Seminário de Contratação de Inovação é uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências para explorar melhor a Lei do Marco Legal das Startups”, afirma o secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital Marcelo Rangel.

Continua após a publicidade

TEMAS–Os objetivos do seminário são integração entre o setor público, empresários e a sociedade civil, e a capacitação de servidores e profissionais através de discussões sobre o tema. Serão tratadas as oportunidades e desafios do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil (Lei nº 13.243/2016), as Startups no Brasil e no Paraná, o Contrato Público para Solução Inovadora e as Smart Cities.

Também estarão no foco da conversa a encomenda tecnológica, o diálogo competitivo e ajustes do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Os palestrantes serão o procurador da Advocacia-Geral da União, Bruno Portela, e o procurador do Estado de São Paulo, Rafael Fassio.

“O seminário é muito importante para promover práticas inovadoras na contratação de serviços públicos. Também será uma oportunidade para os servidores aprenderem e entenderem melhor o funcionamento das leis de inovação que regem as contratações do serviço público”, complementa o diretor-geral da SEI, Diego Nogueira.

BRDE–De forma inédita, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinará contratos com quatro startups, que trazem soluções diversas na área de ESG (Ambiental, Social e Governança), inovando o papel de instituição pública. As startups contratadas vão desempenhar ações específicas de áreas do banco, de acordo com as soluções propostas durante o programa BRDE Labs.

A startup Sustain fará o mapeamento e avaliação regulares de práticas ESG, ou seja, ações dentro da empresa que impactem, de forma positiva, o meio ambiente, o social e governança. Levantamento de dados e análise automatizada de imóveis rurais será o foco da startup Busca Terra, que visa deixar a avaliação mais prática e rápida para o banco e para o proprietário do imóvel.

A AKVO-ESG será responsável por uma plataforma para inventário, gestão e compensação de gases de efeito estufa, enquanto o monitoramento do risco climático de projetos financiados ficará a cargo da startup Sipremo.