Sanepar vistoria 2 mil imóveis na Bacia do Ribeirão Cambé, em Londrina

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) vai vistoriar cerca de 2 mil imóveis da Bacia do Ribeirão Cambé, em Londrina. O trabalho tem como objetivo verificar o destino dado ao esgoto e orientar os moradores a fazerem a correta ligação do imóvel à rede coletora.

Nas situações irregulares, como ausência de caixa de gordura, ligação de água de chuva na rede de esgoto e lançamento de esgoto na galeria pluvial, o cliente recebe notificação e tem o prazo de 60 dias para fazer a regularização. Após esse período, será feita nova vistoria e, se a irregularidade permanecer, é aplicada multa.

O gerente geral da Sanepar na Região Nordeste, Gil Gameiro, explica que a destinação correta do esgoto preserva os rios e córregos da cidade. “Agimos para evitar transbordamentos e entupimentos na rede e eliminar lançamentos indevidos de esgoto nas galerias de águas pluviais. O uso correto da rede traz ganhos operacionais, ambientais e de qualidade de vida para todos”, afirma.

As vistorias vão ocorrer nos jardins Sabará, Bandeirantes, Universitário, Araxá, Presidente, Vale do Rubi, e partes do Versales 1 e 2 Tóquio. Para fazer a verificação, os técnicos precisam entrar no imóvel. É feito lançamento de corantes biodegradáveis em ralos e vasos sanitários. O percurso do corante é acompanhado com visualização no ramal ou no poço de visita da rede de esgoto, galeria ou sarjeta.

EQUIPES– As vistorias são realizadas por dois ou três técnicos devidamente uniformizados, com camiseta azul e logomarca da empresa JPR Ambiental, que está a serviço da Sanepar. Os trabalhadores usam crachás e estão com carro devidamente identificado. O serviço é feito na presença de moradores ou responsáveis pelo imóvel. Caso o imóvel esteja fechado, a equipe notifica a necessidade de agendamento por meio de folheto com um número de WhatsApp para contato (43) 99124-1874. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato pelo telefone 0800 200 0115.