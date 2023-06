Compagas recebe 24 propostas em chamada pública para compra de gás natural

A Compagas (Companhia Paranaense de Gás) recebeu 24 propostas para aquisição de gás natural através da sua Chamada Pública (CP24). Ao todo, 11 supridores participam do processo que tem o objetivo de complementar o volume contratado em 300 mil m³/dia para atendimento ao mercado ativo, além da contratação de até 50 mil m³/dia para o fornecimento de gás canalizado para a região Norte do Paraná.

Nas propostas apresentadas o gás natural a ser recebido pela Compagas está vinculado à importação de gás boliviano, produção nacional a partir do pré-sal e de camposon shore, inclusive no Paraná, e gás natural liquefeito (GNL). Todas as propostas estão em análise com vistas a obter melhores condições comerciais e operacionais de suprimento.

“A nossa expectativa é que com a diversidade de supridores participando do processo, seja possível um aumento da competitividade e, como consequência final, a redução no preço da molécula para que possamos repassar condições mais vantajosas ao mercado”, ressalta o CEO da Compagas, Rafael Lamastra Jr.

Esta é a quarta Chamada Pública para aquisição de gás natural lançada pela Compagas nos últimos quatro anos e a expectativa da Companhia é que o processo seja cada vez mais frequente para encontrar as melhores oportunidades de contratação.

Atualmente, a distribuidora possui contratos na modalidade firme com a Petrobras e com a Galp que somam, aproximadamente, 1 milhão de m³/dia. Conta também com um contrato na modalidade interruptível firmado com a paranaense Tradener. Para os próximos anos, o portfólio de suprimentos da Companhia está ajustado com janelas de oportunidades para contratações com outros supridores.

Segundo Lamastra, para que a abertura de mercado realmente seja uma realidade no Paraná e no Sul do País é importante que exista a superação em outras frentes, em especial, no que se refere ao sistema de transporte.

“Entendemos que há uma necessidade de desenvolver a infraestrutura de transporte para que possamos ter acesso a uma molécula mais competitiva”, disse. “O sistema de transporte estruturado e acessível pode expandir o escoamento de gás nacional para o mercado interno e reduzir a dependência do gás boliviano. Também é importante a instalação de novos terminais de regaseificação de GNL no Sul para ampliar a oferta de gás nesta região e ainda a necessidade de se avaliar a estrutura tarifária a fim de equalizar a competitividade do gás natural ao consumidor final”.

Todas as informações da Chamada Pública (CP24) estão disponíveis no site compagas.com.br .

SOBRE A COMPAGAS– A Compagas é uma empresade economia mista e tem como acionista majoritária a Companhia Paranaense de Energia (Copel), com 51% das ações, a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 24,5%, e a Commit Gás, com 24,5%.Com uma rede de distribuição de mais de 860 quilômetros de extensão, atende clientes dos segmentos industrial, comercial, residencial, de transportes e de geração elétrica, instalados em 15 municípios do Estado. Os mais de 53 mil clientes consomem diariamente cerca de 1 milhão de metros cúbicos de gás natural. Sua atuação está pautada em bases econômicas, sociais e ambientais e com foco na promoção da expansão do uso do gás natural. Ciente do seu importante papel para indução do desenvolvimento e da necessidade da diversificação da matriz energética, executa ações em prol da competitividade e da segurança para seu mercado.