Com apoio do Governo, Piên e Tuneiras do Oeste vão revitalizar estradas vicinais

As prefeituras de Tuneiras do Oeste, município de8.502habitantes (IBGE, 2023), da região Noroeste, e de Piên, com13.015moradores (IBGE, 2023), da Região Metropolitana de Curitiba, terão novos recursos do Estado para a pavimentação de duas estradas vicinais. Os investimentos irão beneficiarão, respectivamente, oDistrito de Aparecida do Oestee a região da Estrada Principal Gramados.

“A liberação de recursos para estradas vicinais promove diversas melhorias na vida das pessoas: mais conforto no deslocamento, estímulo ao comércio da produção local e maior facilidade no acesso às escolas”, afirmou o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel.

Os recursos foram liberados via Programa de Transferência Voluntária (PTV), sem devolução ao Tesouro do Estado, e pelo Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM).

Para Tuneiras do Oeste, foram destinadosR$ 3.205.653,72 pelo TPV com a seguinte composição financeira: R$ 2.000.000,00 via Secid e R$ 1.205.653,72 correspondem à contrapartida municipal. A pavimentação asfáltica dará cobertura a 37.280,00 m² do Distrito de Aparecida do Oeste até o Rio Mouro. Serão feitos os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, implantação do revestimento e a sinalização de trânsito.

Piên recebeu R$ 4.642.306,22 para a pavimentação asfáltica de 16.268,08 m² da Estrada Principal Gramados, do seu início até a Ponte do Rio do Gado e na Rua Tocantins, entre a Bifurcação Estrada da Torre até a Ponte do Rio do Gado. A obra será viabilizada via operação de crédito (SFM).

MAIS INVESTIMENTOS– Os dois municípios têm mais ações estruturantes em execução com recursos viabilizados via Secid. Tuneiras do Oeste realiza o recapeamento de ruas do Distrito de Marabá (R$ 235.472,15) e Piên faz a pavimentação de outras duas estradas vicinais (R$ 2.772.000,00 e R$ 3.152.735,97), a reforma do Ginásio de Esportes Vitória Santina Greipel (R$ 177.999,80), além de quatro projetos de pavimentação e recapeamento asfáltico (mais de R$ 5 milhões).