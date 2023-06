Com apoio dos três clubes de Curitiba, campanha incentiva população a doar sangue

O Governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba unem forças para sensibilizar atletas, seus familiares e amigos e a população em geral para a doação de sangue. A iniciativa faz parte da campanha “Doe Sangue pelo Esporte”, desenvolvida desde 2003 pela Secretaria estadual da Saúde, por meio do Hemepar, e a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba. A edição deste ano começou nesta quinta-feira (01) e segue até 21 de junho.

O objetivo é incentivar a doação de sangue e ampliar o número de cadastrados como doadores de medula óssea. A iniciativa também tem o apoio de três clubes de futebol profissional, o Athletico Paranaense, Coritiba e Paraná Clube, que ofereceram as camisas oficiais com as assinaturas dos jogadores. Para quem gosta de futebol, é um incentivo extra, já que as camisas serão sorteadas aos doadores participantes da campanha.

“As ações que envolvem Saúde e Esporte têm tudo para dar certo. Os atletas estão doando sangue, além de incentivar outras pessoas a fazê-lo”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “São exemplos a serem replicados, em prol de uma causa muito nobre. A necessidade de sangue é diária. Se recebemos menos doações em um dia isso impacta em toda a rede do Hemepar”.

As ações acontecem especialmente entre o final do outono e início do inverno, quando, devido ao frio e às férias escolares, ocorre uma queda no número de doações. O secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Eduardo Pijak Junior, destaca a parceria de longa data e a união de forças para transmitir à população a importância da doação de sangue, principalmente nesta época. “Os atletas estarão engajados nessa causa. Convidamos a todos a procurarem o Hemepar”, afirmou.

AJUDAR O PRÓXIMO– O Hemepar é responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná. É uma entidade sem fins lucrativos e atende a demanda de fornecimento de sangue e hemocomponentes do Estado graças às doações dos voluntários. A necessidade de coleta para atender a demanda em Curitiba e Região Metropolitana é de cerca de 180 bolsas por dia.

Carlos Jacó, atleta de vôlei sentado, participou da campanha de lançamento e aproveitou o momento para doar. Ele já havia doado outras vezes e considera que o próximo é o maior incentivo que as pessoas devem ter para doar. “Estamos apoiando este projeto, esta parceria. É muito gratificante, estou muito feliz por participar”, disse.

Os doadores que quiserem participar da campanha devem se identificar no atendimento do Hemepar, com oCÓD. 39. Somente com esta identificação poderão concorrer ao sorteio com as camisas autografadas dos clubes paranaenses.

“Além de impactar no nosso estoque, a campanha traz um fator educativo, não só para os atletas como também para a família e amigos. Muitos deles continuam doadores regulares, e isso é o mais importante”, comemorou a diretora do Hemepar, Liana Andrade Labres de Souza. “Este é um gesto de solidariedade e amor ao próximo. Cada doação pode salvar até quatro vidas, por isso a importância em sempre manter nossos estoques estáveis”.

CADASTRO PARA MEDULA– Para se cadastrar como doadorde medula basta dirigir-se até um Hemocentro, preencher um cadastro e coletar uma pequena amostra de sangue para a realização do exame HLA. Os dados do doador e os resultados do exame são inseridos no Registro de Dadores de Medula Óssea (Redome) e, quando é apontada a compatibilidade, o doador é chamado para exames confirmatórios.

PARA DOAR– Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade com autorização e presença do responsável legal. O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação). É possível agendar a doação clicando AQUI .

PRESENÇAS– Estiveram presentes no evento o diretor de Unidades Próprias da Secretaria estadual da Saúde, GuilhermeGraziani; odiretor do Departamento de Incentivo ao Esporte e Promoção Social da secretaria municipal, Guilherme Schlichta; os vereadores Marcelo Fachinello, Pier Paulo Petruziello e Alexandre Leprevost; os representantes do Club Athletico Paranaense, Rubens Neves e Roberto Bonnet, e do Biobanco, Giorgio Roberto Baldanzi; além de organizações esportivas, assessores, servidores do Hemepar e atletas.