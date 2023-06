Crianças fazem homenagem para comemorar o Dia do Trabalhador Rural

No dia 25 deste mês, será celebrado o Dia do Trabalhador Rural e, para celebrar esta data, crianças do município de Jaboti realizaram uma homenagem especial aos trabalhadores que fazem parte do projeto Renda Agricultor Familiar.

As crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos visitaram as propriedades rurais que fazem parte do programa e entregaram bolos preparados por elas mesmas como um gesto de gratidão e carinho aos agricultores.

Continua após a publicidade

O projeto Renda Agricultor Familiar é desenvolvido através da iniciativa do Programa Estadual Nossa Gente Paraná e tem como objetivo apoiar as famílias rurais dos municípios parceiros, como é o caso de Jaboti e das famílias que são atendidas pela secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.