Copel vai investir R$ 205 milhões em novo sistema para modernizar atendimento a clientes

A Copel está contratando um novo sistema de gestão para ampliar e modernizar o atendimento para toda a sua base de clientes, que hoje é de cerca de 5 milhões de unidades consumidoras e mais de 11 milhões de paranaenses. O edital de licitação, publicado no dia 29 de maio, estima investimento na implantação e operação do novo sistema com um teto de R$ 205 milhões.

O conjunto de soluções deve reduzir as etapas do atendimento ao consumidor de energia, integrar diferentes canais e ampliar a variedade de serviços disponíveis por meios digitais, tudo para conferir maior qualidade na experiência do consumidor. “O objetivo final com a implantação do novo sistema de gestão é melhorar cada vez mais o relacionamento com o nosso cliente”, disse o presidente da Copel, Daniel Slaviero.

No novo sistema, omnichannel, o cliente da Copel poderá, por exemplo, iniciar um pedido por um dos canais de comunicação e continuar por outro, sem perda das informações.

A modernização envolve, principalmente, a transformação digital dos processos da Copel, sendo baseada em quatro grandes frentes: atendimento ao cliente em múltiplos canais; inteligência no cruzamento de informações sobre consumo; visão global das unidades consumidoras gerenciadas por um mesmo cliente; e faturamento e emissão de faturas impressas e digitais.

A abertura das propostas ocorrerá no próximo dia 3 de agosto. O período de implantação deve ocorrer em até 30 meses após a assinatura de contrato, com entregas de serviços ao longo da sua execução.

A gestão financeira da distribuidora de energia também deve ter um salto de eficiência com a entrada em operação do novo sistema. Isso porque a solução irá melhorar ainda mais a integração de todos os processos que envolvem a gestão de valores, desde a leitura e medição até o faturamento, passando por questões fiscais, tributárias e de contabilidade.

O diretor da Copel Distribuição, Maximiliano Orfali, afirma que a publicação do edital para a contratação da solução é um grande passo rumo a uma gestão ainda melhor e mais moderna. “Temos nos dedicado muito nos últimos anos a melhorar cada vez mais o atendimento ao nosso cliente, na busca da excelência dos nossos processos, que servem a todos os paranaenses. Estamos iniciando uma nova etapa na construção desta Copel do futuro”, complementa.