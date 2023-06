Copel mantém Triplo A, melhor classificação da agência Fitch Ratings

A Copel continua a figurar entre as empresas com melhor avaliação de risco de crédito em todo o mundo. A Fitch Ratings, uma das três maiores agências independentes que analisam o desempenho das organizações, manteve a classificação AAA (bra) da companhia em relatório divulgado nesta semana. O resultado é atribuído à solidez dos negócios da Copel, que detém ativos rentáveis, além de uma alavancagem financeira reduzida e um forte perfil financeiro.

A avaliação coroa o trabalho da empresa, que em 2021 foi, também, a primeira estatal do setor elétrico a alcançar o nível mais alto da Fitch. "O resultado demonstra que o mercado reconhece o nosso esforço para fazer da Copel uma das empresas mais eficientes do setor de energia”, celebra o presidente da companhia, Daniel Slaviero. “Continuamos a nos transformar dia a dia, com foco na geração de energia renovável, investindo fortemente na infraestrutura do Paraná, e atentos às melhores práticas de sustentabilidade”.

Continua após a publicidade

A classificação se estende à Copel, às subsidiárias integrais (SIs) – Copel Geração e Transmissão e Copel Distribuição – e as suas respectivas emissões de debêntures, servindo de norte para que investidores conheçam o nível de risco dos títulos que adquirem. Este é o terceiro ano consecutivo da companhia no posto mais alto da Fitch.

RESULTADOS CONSISTENTES– De acordo com o relatório da Fitch, a classificação da Copel é justificada por resultados consistentes. A companhia mantém um forte perfil de negócios, com ativos diversificados e relevantes, o que contribui para reduzir riscos operacionais e regulatórios. A empresa também apresenta uma geração de caixa robusta, e fluxo de caixa positivo, o que garante a execução do seu plano de investimentos.

Continua após a publicidade

Outros destaques são os ganhos de eficiência, modernização da rede de distribuição de energia e uma alavancagem financeira conservadora que contribui para a saúde financeira da companhia. “Baseada em critérios objetivos e técnicos, a avaliação da Fitch corrobora o comprometimento das empresas do grupo, que atuam integradas e voltadas à eficiência operacional de seus ativos, gerando valor para o Estado e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil”, acrescenta Slaviero.

O reconhecimento da Fitch chega no momento em que a Copel executa um dos maiores planos de investimentos de sua história. Somente em 2023 estão sendo aplicados R$ 2,182 bilhões em geração, transmissão e distribuição de energia. A maior parte do investimento destina-se à ampliação e a melhoria da rede de distribuição da empresa no Paraná, que está recebendo 86% dos recursos – R$ 1,878 bilhão.

AGÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO– Agências como a Fitch avaliam o risco de investimento de acordo com a capacidade de um emissor honrar suas obrigações financeiras. Investidores de todo o mundo utilizam essas notas como referência para a decisão sobre onde e como investir os seus recursos. Se as finanças são sólidas, a comunicação com o mercado é clara e o histórico de cumprimento de compromissos é bom, a nota dada pelas agências de rating é mais alta.