Rodovia das Cataratas terá bloqueio de tráfego na segunda para transporte de grandes vigas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a Rodovia das Cataratas (BR-469) será interditada na segunda-feira (05), entre a Avenida Maria Bubiak e a Rua Itaboraí, em uma extensão de aproximadamente 1,8 km. O bloqueio do tráfego de veículos inicia às 08h30min e deve durar até as 16h30min.

A medida é necessária para a operação de transporte e lançamento de sete vigas longarinas pré-moldadas da nova ponte sobre o Rio Tamanduá, parte da obra de duplicação da Rodovia das Cataratas. Cada peça tem 39,60 metros de comprimento e pesa 69 toneladas.

Continua após a publicidade

Devido às dimensões das vigas e complexidade da operação, o trecho ficará bloqueado para garantir a segurança de todos.

O DER/PR sugere como rota alternativa utilizar a Avenida Maria Bubiak e a Rua Itaboraí para acessar a Avenida Felipe Wandscheer.

Continua após a publicidade

OBRAS–O projeto prevê duplicação da rodovia com alargamento para os dois lados, ocupando toda a faixa de domínio até o acesso ao Parque Nacional do Iguaçu. São duas pistas por sentido, com 3,60 m de largura cada faixa, separadas por barreira de concreto com largura total de 0,61 m e acostamento interno com 0,60 m de largura e acostamentos externos com 2,00 m de largura. Já as vias marginais terão uma pista de rolamento com 7,00 m, passeios com 1,60 m e ciclovias bidirecional com 3,00 m ao nível da pista ou, passeios compartilhados com largura média de 3,00 m.Estão previstos também quatro viadutos e uma nova ponte.