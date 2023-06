Ações da Sanepar pelo Dia do Meio Ambiente devem mobilizar mais de 6 mil pessoas no Paraná

A Sanepar planeja mobilizar diretamente 6.210 pessoas em 11 cidades para a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente (05). Na agenda, estão previstas mais de 20 ações de educação ambiental distribuídas desde o último dia de maio até o dia 27 de junho. Todas elas buscam a mudança de comportamento e a conscientização da população sobre os impactos de ações simples e diárias na preservação da vida no planeta, como não jogar lixo no vaso sanitário e tomar banhos mais curtos.

“Nossa agenda de trabalho em dias como este é pautada pelo nosso compromisso com o meio ambiente, de modo global, e, mais especificamente, com a água, um recurso renovável, mas fundamental e finito”, disse o diretor de Meio Ambiente da Sanepar, Julio Cesar Gonchoroski. “Entendemos que envolver a sociedade em eventos que discutem nossos hábitos e buscam demonstrar caminhos para respeitar a natureza é uma das pontes para a preservação ambiental e uma das missões da Sanepar”.

Na Sanepar, as atividades de educação ambiental são organizadas levando em consideração a divisão do Estado em bacias hidrográficas e realizadas em parceria com diversas entidades. Neste ano, as ações relativas ao Dia Mundial do Meio Ambiente ocorrem em Carambeí, Castro, Colombo, Curitiba, Francisco Beltrão, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Porto União, São José dos Pinhais, Turvo e União da Vitória, sendo impactadas as bacias do Alto Ivaí, Baixo Iguaçu, Belém, Iguaçu, Miringuava, Ribeira e Tibagi.

Dentre as atividades programadas estão visitas técnicas, estudos sobre a realidade socioambiental de manancial, peça teatral, feiras, palestras, curso sobre meliponicultura e distribuição de cartilhas.

CASTRO– A primeira cidade a participar dos trabalhos de educação ambiental da Sanepar foi a cidade de Castro, nos Campos Gerais, ainda no último dia de maio (31). Cerca de 40 estudantes do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Antonio e Marcos Cavanis participaram de um estudo sobre o Rio São Cristóvão, um dos mananciais de abastecimento da cidade pertencente à Bacia do Rio Tibagi.

A gestora ambiental da Sanepar, Crislaine Mendes, conta que o trabalho no Cavanis relaciona os conteúdos previstos para aquela turma com atividades práticas de campo. Segundo ela, os alunos estiveram na entrada da Estação de Tratamento da Sanepar, na entrada da captação no Rio São Cristóvão, no Parque Lacustre, e observaram a mina Santa Leopoldina, uma das nascentes do Rio São Cristóvão.

“Divididos em grupos, foram reconhecendo situações ligadas ao meio ambiente e ao sistema de abastecimento da cidade, como a presença de mata ciliar e de resíduos descartados de modo incorreto. É uma forma de se fazer um diagnóstico da bacia, trabalhando de modo transversal o tema dos recursos hídricos”, explica.

Outras três turmas do mesmo colégio também farão esse estudo diagnóstico no manancial nos dias 6, 13, 15 de junho. A Sanepar está promovendo a atividade a pedido da escola, com apoio das professoras Inêz de Deus Neiva Brandão (Geografia) e Fernanda Almeida (Química).