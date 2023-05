Celepar prepara passo a passo para recadastramento digital da Paranaprevidência

Os aposentados e pensionistas da Paranaprevidência têm até 31 de dezembro de 2023 para fazer o recadastramento digital através do site ou pelo aplicativo. Essa atualização é fundamental para manter o beneficiário ativo no sistema do Governo e garantir a continuidade do benefício de aposentadoria. Para facilitar o processo a Celepar criou um passo a passo de como fazer o procedimento (veja abaixo).

Com o objetivo de facilitar e simplificar o processo de atualização dos dados pessoais, o recadastramento foi transferido para o formato online. Em parceria com a Paranaprevidência, a Celepar desenvolveu um aplicativo exclusivo – o PR Prev. A solução proporciona segurança e eficiência, o que é especialmente importante para os aposentados, evitando deslocamentos e filas nas unidades de atendimento.

Segundo o presidente da Paranaprevidência, Felipe José Vidigal dos Santos, a implementação das soluções digitais em parceria com a Celepar trouxe benefícios significativos. O uso do aplicativo permitiu simplificar e agilizar o recadastramento dos beneficiários, além de oferecer ou facilidades, como o comprovante de rendimentos para o Imposto de Renda e o contracheque.

A adesão ao aplicativo ultrapassa 68 mil usuários em maio, e espera-se um aumento ao longo do ano. “A Paraná Previdência tem o compromisso de fornecer serviços de qualidade, profissionalismo e segurança aos aposentados e pensionistas, e as plataformas digitais são fundamentais para atingir esse objetivo”, destacou Santos.

Confira o passo a passo para acessar o aplicativo PR Prev e atualizar suas informações:

Passo 1: Preparação

Antes de iniciar o processo de recadastramento, verifique se você possui os seguintes itens:

Dispositivo móvel (smartphone ou tablet) com acesso à internet;

Número de CPF (Cadastro de Pessoa Física);

Passo 2: Baixe o aplicativo

Acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel (Google Play Store para dispositivos Android ou App Store para dispositivos iOS) e pesquise por "Paranaprevidência". Em seguida, selecione o app oficial da Paranaprevidência e faça o download gratuito, ou clique neste LINK , na aba “Como consigo acessar/e baixar o aplicativo?“

Passo 3: Instale o aplicativo

Após o download, siga as instruções para instalar o aplicativo em seu dispositivo móvel. Certifique-se de conceder as permissões necessárias para o funcionamento correto da ferramenta.

Passo 4: Abra o aplicativo

Localize o ícone do aplicativo PR Prev em sua tela inicial ou em seu menu de aplicativos e toque para abri-lo.

Passo 5: Acesse sua conta

Ao abrir o aplicativo, você será direcionado para a tela de login. Insira o seu número de CPF e clique na barra verde para continuar. Em seguida, escolha a opção de acesso. Recomendamos que seja utilizado o número de celular previamente cadastrado, pois você receberá o código de acesso diretamente em seu aparelho por mensagem de texto. Em seguida, toque no botão "Acessar" para prosseguir, aceite os termos de uso – que aparecerão se for o seu primeiro acesso – e você será redirecionado para a página de login.

Caso você tenha esquecido a senha, solicite a recuperação no “link em azul”.

Passo 6: Atualize suas informações

Ao fazer o login, você terá acesso à interface do aplicativo, onde poderá visualizar e atualizar suas informações cadastrais, além de utilizar funcionalidades como: consulta de contracheque e rendimentos de imposto de renda. Para o recadastramento, escolha a opção “próprio beneficiário” e siga as instruções apresentadas na tela para revisar e inserir seus dados atualizados, e enviar a foto dos documentos solicitados (certidão de nascimento ou casamento e RG frente e verso).

Passo 7: Verifique os dados

Após inserir todas as informações necessárias, recomendamos que você revise cuidadosamente os dados antes de confirmar o envio. Certifique-se de que todas as informações estejam corretas e atualizadas.

Passo 8: Envie as atualizações e faça a validação facial

Este é o último passo. Posteriormente à verificação final, clique no botão "Enviar" para encaminhar as atualizações feitas. Aguarde alguns instantes para que o sistema processe os dados e confirme o recebimento.

Uma última dica. Para fazer o recadastramento digital junto à Paranaprevidência, seja pelo site ou pelo aplicativo, é importante que a documentação completa seja incluída para que as etapas possam ser concluídas com sucesso. Além disso, há a opção de visualizar uma prévia antes de finalizar o processo, o que ajuda a revisar se todos os dados inseridos estão corretos.