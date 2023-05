Parceria do Estado viabiliza investimentos de mais R$ 5,5 milhões em Londrina

Londrina, na região Norte, vai destinar R$ 5,49 milhões para melhorias em praça pública, com a implantação de equipamentos esportivos, e para a preservação de uma área de fundo de vale. O investimento foi viabilizado por parceria com o Estado, que repassa grande parte do montante por meio do Programa de Transferência Voluntária da Secretaria das Cidades. Os recursos foramautorizados na última semana, com a entrega dos Editais que permitem o início do processo de licitação para a execução das obras.

O secretário Eduardo Pimentel, afirma que o Estado tem a obrigação de investir tanto em grandes intervenções, como do transporte coletivo e integração regional, como em ações pontuais, a exemplo dessas obras em Londrina. "A população do município ganha em qualidade de vida”, afirma.“A cidade recebe mais um equipamento para a convivência e a prática esportiva e outro projeto que vai garantir a sustentabilidade ambiental na região do Conjunto União da Vitória II, o que trará benefícios para as gerações atuais e futuras”, afirmou.

FUNDO DE VALE –A preservação de fundo de vale traz diversos benefícios a comunidades urbanas, como melhorias nas condições de saúde dos moradores e a oferta de equipamentos de lazer e maior contato com a natureza. No Conjunto União da Vitória II, serão feitas intervenções em área total de 24.650 metros quadrados.

O projeto envolve urbanização de vias, o que significa a implantação de meio-fio de concreto, calçadas e rampa para acessibilidade; piso tátil direcional e de alerta de ladrilho hidráulico, ciclovia em concreto, pista de caminhada em concreto com totens, bancos e lixeiras, boca de lobo e canaleta de drenagem.

Ao mesmo tempo, serão construídos uma pista de skate, um anfiteatro e quadra poliesportiva com arquibancada, alambrado, gramado, canaleta de captação de água, academia ao ar livre, alambrado de aço galvanizado e pilares de concreto. Haverá, ainda, um portão para a horta comunitária em alambrado de aço galvanizado e postes de concreto. Exclusivamente para esse projeto, foram destinados R$ 2.69 milhões, sendo R$ 1,35 milhão do Tesouro do Estado e R$1,34 milhão correspondente à contrapartida municipal.

PRAÇA –A revitalização da Praça da Rua Itajaí, no Bairro Tietê, será possível com o investimento de R$ 2,80 milhões, dos R$ 1,30 milhão por Transferência Voluntária da Secid e R$ 1,50 milhão de contrapartida da prefeitura.

O projeto inclui reforma de Capela Mortuária, construção de sanitários em container; implantação de academia ao ar livre, parque Infantil, quadra poliesportiva, quadra de bocha, quadra de tênis de praia, quadra de vôlei de areia, meia quadra de basquete, arquibancadas e ambientes de convivência e contemplação.

OUTRAS OBRAS –Além destes dois projetos, que somam R$ 5,5 milhões, a parceria entre o Governo do Paraná e a Prefeitura de Londrina garante a execução de 18 outras ações, com a liberação de R$ 93,44 milhões pelo Programa de Transferência Voluntária, com contrapartidas do município e recursos pelo Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM).

Os projetos estão em diferentes fases: em execução, autorizados para homologação (início da obra) ou autorizados para licitação das empresas executoras. São recursos que viabilizam diversas iniciativas, como a implantação da Cidade Industrial de Londrina (R$36,72milhões), obras de infraestrutura e pavimentação de ruas, aquisição de veículos, obras do Centro de Bem-Estar Animal.