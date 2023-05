Paraná busca novas tecnologias na maior conferência de governança digital do mundo

O Governo do Paraná, representado pelas secretarias estaduais de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), do Planejamento e Celepar, participa da e-Governance Conference, a maior conferência do mundo na área de governança digital, realizada em Tallinn, na Estônia, no Norte da Europa, que encerra nesta quarta-feira (31).

O objetivo do Estado é promover maior eficiência, transparência e inovação na prestação de serviços públicos, além de possibilitar uma participação mais ampla e inclusiva dos cidadãos no processo de governança.

O secretário de Inovação, Marcelo Rangel, explica que a participação do Paraná na conferência é uma oportunidade de se conectar com países que estão em um processo de transformação digital avançado.

"Só o Brasil conta com 120 participantes na conferência. Esse é o evento mais importante de digitalização governamental do mundo, justamente por a Estônia ser a referência digital nesse quesito”, disse Rangel. “Aqui, praticamente não se usa mais papel. Eles conseguiram desburocratizar todo o sistema e facilitar o acesso do cidadão ao serviço público. Viemos buscar inovações para implementar no Paraná. São diversos serviços que melhoram o acesso à saúde, educação, integração do serviço, cibersegurança e uma infinidade de benefícios que a tecnologia pode proporcionar".

Através de palestras e workshops, o evento reúne estrategistas do setor público, especialistas, acadêmicos, empresas de tecnologia e governantes de mais de 40 países para compartilhar conhecimentos, experiências e melhores práticas relacionadas à digitalização de sistemas governamentais.

"Na Estônia, 99% dos serviços públicos são digitais. O país hoje possui um hub importante de tecnologia na Europa. Mais de 10 empresas aqui já viraram unicórnios (startups com avaliação de mercado acima de US$ 1 bilhão). Eles deram um passo importante e viemos aprender. Estamos caminhando para transformar o Paraná em um governo cada vez mais digital, melhorando o acesso da população aos serviços públicos", explicou o secretário do Planejamento, Guto Silva.

Neste ano, o foco do evento está no desenvolvimento de serviços de capacitação, digitalização de serviços públicos, uso da inteligência artificial, alavancagem de startups e cibersegurança de sistemas.

CONFERÊNCIA– Esta é a nona edição da e-Governance Conference, que é organizada pela e-Governance Academy (eGA), uma fundação sem fins lucrativos governada pelo Conselho Fiscal da Estônia, que auxilia instituições do setor público em todo mundo na transformação digital.

Mais de 130 países já receberam assistência e consultas de modernização da academia. A eGA também criou o Índice Nacional de Segurança Cibernética (NCSI), que classificou mais de 160 países neste quesito, com o Brasil ocupando a 71ª posição no ranking.

A conferência é uma vitrine para as mais recentes tendências e inovações em governança eletrônica e transformação digital, como explica o coordenador de serviços públicos da SEI, Thiago da Silva.

“Essa participação é muito importante, pois permite o estabelecimento de novas conexões e parcerias com especialistas em transformação digital de renome internacional. Ao interagir com esses profissionais, podemos aprender com suas experiências e melhores práticas, obtendo insights valiosos que podem ser aplicados no contexto do Paraná”, afirmou.