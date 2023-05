Prefeitura de Jaboti trabalha para fortalecer a agricultura familiar

O agronegócio é uma das principais forças que movimentam a economia dos municípios da região do Norte Pioneiro. Pensando nisso, a prefeitura municipal de Jaboti, no Norte Pioneiro, vem trabalhando para fortalecer a agricultura familiar no município gerando mais emprego e renda para os produtores.

Nesta semana, tiveram início as visitas técnicas para realização de dois projetos pilotos de financiamento de crédito rural para promover ações de inovação no campo. A ideia é uma parceria entre a prefeitura, por meio das secretarias de Agricultura, Indústria, Comércio, Turismo e Administração, junto com o fundo de aval garantidor Farnticoop e a cooperativa Sicredi.

Continua após a publicidade

O objetivo do projeto é promover a construção de duas estufas para as atividades de fruticultura e olericultura, o que vem a possibilitar maiores investimentos na produção agrícola e agricultura familiar do município. “Destacamos que o município vai continuar trabalhando em busca do fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar de Jaboti. Aproveito e deixo meu agradecimento em nome da prefeitura aos nossos parceiros que estão acreditando nesta ideia”, disse o prefeito Régis Willian.