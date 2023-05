Após chuvas intensas, DER/PR fecha Estrada da Graciosa preventivamente até esta quinta

Após as chuvas registradas nos últimos dias na Estrada da Graciosa (PR-410), no Litoral, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) decidiu interditar preventivamente e temporariamente a rodovia nesta quarta-feira (31). O fechamento ocorreu às 10h. A previsão de reabertura é nesta quinta-feira (1º) às 09h.

Medidas semelhantes têm sido empregadas quanto há registro de excesso de chuva em um único dia ou acúmulo de chuva ao longo de dias seguidos. O trecho conta com obras de recuperação de talude em quatro quilômetros, após deslizamentos de terra, rochas e vegetação em meses anteriores, com a chuva causando novos danos localizados e podendo colocar em risco os usuários.

Continua após a publicidade

Equipes da obra permanecem no trecho realizando serviços preventivos e paliativos, com a retomada total dos trabalhos acontecendo após as condições climáticas melhorarem.

A decisão foi tomada com base em análises geotécnicas e pluviométricas do trecho, tendo sido registrado um acúmulo de 90 mm de chuva no local das obras nos últimos três dias. O DER/PR permanece monitorando o local, podendo realizar novas interdições conforme a necessidade, visando preservar a segurança de todos os envolvidos.