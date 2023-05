Rodovia entre Telêmaco Borba e Imbaú terá bloqueio para detonação de rochas no dia 6

A Secretaria estadual de Infraestrutura e Logística (SEIL) informa que a PR-160 será totalmente bloqueada para detonação de rochas na altura do km 231, na próxima terça-feira (06). O trecho fica entre os municípios de Telêmaco Borba e Imbaú, nos Campos Gerais. A medida é necessária para avançar nas obras de implantação de terceiras faixas na rodovia.

O tráfego próximo ao km 231 deve ficar totalmente bloqueado das 9h30 às 12h30, com este horário podendo variar conforme a quantidade de material que será deslocada pela detonação, sendo necessária limpeza das pistas de rolamento e avaliação de técnicos antes da liberação para trânsito. Caso as condições climáticas não sejam favoráveis, a operação pode ser adiada.

O trecho contará com sinalização provisória e barreiras de controle nos acessos ao local, a uma distância segura do ponto de detonação.

Com investimento aproximado de R$ 28 milhões, as novas terceiras faixas são fruto de uma parceria da Klabin com o Governo do Estado , através da SEIL, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e Secretaria da Fazenda. Em abril foram entregues os primeiros três segmentos, totalizando 2,5 quilômetros, localizados entre a rotatória do distrito industrial, em Telêmaco Borba, e o acesso à PR-340, entre os quilômetros 221 e 223.

São dois segmentos em execução, incluído este em que haverá a detonação de rochas, previstos para serem entregues no segundo semestre deste ano.

DESVIO– Em casos de emergência, podem ser usadas como rotas alternativas a PR-340/BR-153 via Tibagi, ou a PR-340/BR-376 via Ortigueira.