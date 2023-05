Paraná lança prêmio para incentivar responsabilidade social em empresas e organizações

O Governo do Paraná anunciou nesta terça-feira (30), no Palácio Iguaçu, a criação do “Selo Solidário”, uma iniciativa que busca incentivar empresas e organizações da sociedade civil a promoverem a solidariedade e o desenvolvimento social em todo o Estado. A ação será coordenada pela Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS) e foi regulamentada através do decreto estadual 1.598/2023 .

Para concorrer ao Selo, os participantes deverão cumprir os critérios estabelecidos no decreto estadual. Ele funcionará como um reconhecimento para instituições que se engajam em projetos sociais do Governo do Estado e para iniciativas das próprias instituições que tenham ligação com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os conceitos de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa).

Segundo a primeira-dama Luciana Saito Massa, idealizadora da premiação e que também preside o Conselho de Ação Solidária do Estado, o objetivo é criar uma rede de boas práticas, proporcionando visibilidade às ações sociais, iniciativas beneficentes, projetos e programas desenvolvidos pelos participantes.

“Trata-se de uma certificação para valorização daquelas empresas e associações que já fazem um trabalho voltado aos ODS e com as políticas de ESG. Dessa maneira, queremos incentivá-las a trabalharem junto com o Governo do Estado para fazer a diferença na vida da população, em especial daqueles que mais precisam”, afirmou.

Entre os critérios para avaliação e classificação dos concorrentes estão a frequência de participação nas ações, número de pessoas beneficiadas e de voluntários envolvidos, projetos já desenvolvidos e preservação do meio ambiente. Os participantes serão divididos entre iniciativa privada, com categorias para empresas de pequeno, médio e grande porte, e outra para organizações da sociedade civil. Cada categoria terá três vencedores, totalizando 12 Selos Solidários entregues ao ano.

COMO PARTICIPAR– As organizações interessadas em aderir ao selo deverão preencher o cadastro no site do Portal Solidário . No site, também serão divulgadas as campanhas sociais promovidas pelo Estado durante o ano e que poderão receber doações e contribuições das entidades participantes e da população em geral.

Entre as ações coordenadas pela SGAS, estão a campanha Paraná Rosa, voltada à conscientização sobre o câncer de mama; o Paraná Piá, que já arrecadou quase 40 mil brinquedos para crianças carentes; o Aquece Paraná , com a doação de mais de 240 mil peças de roupas; além da Páscoa Solidária e Natal Solidário, entre outras. Durante a pandemia, a superintendência também coordenou, em parceria com a Defesa Civil, o repasse de aproximadamente 450 toneladas de alimentos e cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A escolha dos contemplados com o selo será feita por uma comissão julgadora formada por representantes do Estado e do Conselho de Ação Solidária a partir da análise de ações realizadas pelas instituições e que tenham gerado um impacto social relevante. Poderão se cadastrar para concorrer ao prêmio empresas, fundações e organizações sem fins lucrativos de qualquer porte.

A iniciativa conta com o apoio operacional da Casa Civil. De acordo com o assessor Renan Ferreira, a ideia é promover uma espécie de concurso que estimule a participação contínua dos envolvidos. “As instituições vão receber pontos com base no volume de doações e no número de campanhas em que participarem, além de projetos sociais próprios que já desenvolvam e uma pontuação especial para ações voltadas a mulheres vítimas de violência doméstica ou egressas do sistema penal”, explicou.

“Ao final do ano, a pontuação será somada e avaliada pela comissão julgadora, com a entrega dos selos aos vencedores dentro de cada categoria no início de 2024”, acrescentou Ferreira.

"Muitas empresas e pessoas fazem doações e outras contribuições para programas sociais e voluntários e não têm um reconhecimento disso, então o selo veio em uma boa hora para reconhecer este trabalho e fazer com que mais pessoas ajudem outras que estejam em situação de vulnerabilidade. É uma ideia criativa que reúne proteção ambiental, ESG, ODS e solidariedade", reforçou o secretário de Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.

MOTIVAÇÃO– Para a diretor de marketing da rede de farmácias Nissei, Jeisan dos Santos, que acompanhou o evento de lançamento, o selo é uma forma multiplicar as ações que geram impacto real na população mais carente. “Sermos convidados para prestigiar o lançamento do Selo demonstra que estamos cumprindo nossa missão de ir além do papel de farmácia e nos tornando agentes de mudança positiva em nossas comunidades. Esperamos que cada vez mais empresas se engajem em causas sociais e de transformação como essas”, comentou.

Na opinião da diretora comercial da Favretto Painéis, Janete Favretto, a premiação é um motivo a mais para continuar contribuindo com os projetos estaduais. “Ficamos muito felizes de participar desse lançamento porque acreditamos na necessidade de que a iniciativa privada e o poder público caminhem juntos. Hoje já fazemos parte de algumas ações com a doação dos nossos painéis e a ideia é participar ainda mais ativamente”, revelou.

PRESENÇAS– Também participaram do evento o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; a superintendente-geral de Desenvolvimento Econômico e Social, Keli Guimarães; o coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Schunig; além de técnicos das pastas envolvidas e empresários que já contribuem com os programas da SGAS.

