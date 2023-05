Com investimento de R$ 5,5 milhões, Estado garante grande complexo esportivo a São João

A população do município de São João, na região Sudoeste e com 10 mil habitantes, terá uma grande estrutura para a prática e eventos ligados ao esporte. O Governo do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), liberou R$ 5.521.773,97 para a construção de um complexo esportivo.

O documento que autoriza a licitação da obra foi entregue pelo secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, nesta terça-feira (30), ao prefeito Clóvis Mateus Cuccolotto, em Curitiba. O município recebeu, ainda, outro edital que autoriza o início de obras de pavimentação, no valor de R$ 2.796.565,26.

Continua após a publicidade

Para Pimentel, a transformação da infraestrutura local fortalece a atuação do setor público em prol da população. “São projetos de qualidade. Obras importantes que irão proporcionar aos moradores do município um grande número de atividades voltadas à saúde e ao lazer. O município se fortalece com mais esses investimentos”, afirmou.

O futuro complexo esportivo terá um ginásio com quadra poliesportiva, arquibancadas, cabines para imprensa, hall de entrada, bilheteria, copa, cozinha, vestiários, instalações sanitárias masculinas e femininas, instalações sanitárias masculinas e femininas para pessoas com deficiência, áreas de circulação e salas multiuso; campo de futebol com grama sintética, quadra poliesportiva (modelo Meu Campinho) e quadra de areia.

Continua após a publicidade

Os mais de R$ 5,5 milhões autorizados têm a seguinte composição financeira: R$ 1,5 milhão são do Programa de Transferência Voluntária da Secid e não precisam ser reembolsados ao Tesouro do Estado; R$ 2.521.773,97 são recursos próprios do Executivo Municipal e R$ 1.500.000,00 são do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM).

De acordo com o prefeito, com a liberação será atendida uma demanda antiga no município. “É um verdadeiro marco na história de São João, uma obra sonhada há muito tempo pela nossa população, composta por diversos equipamentos para o esporte e o lazer. É importante para a nossa gente, um povo trabalhador, ter esse complexo esportivo”, disse.

PAVIMENTAÇÃO– O segundo edital autoriza a contratação da empresa que irá executar o recapeamento das seguintes vias: Avenida XV de Novembro (entre a Rua Esperança e Avenida Paraná), Rua João Pessoa (entre a Avenida XV de Novembro e a Rua Duque de Caxias), Avenida Paraná (entre as ruas General Osório e João Pessoa) e a Avenida Manoel Ribas (entre as ruas General Osório e João Pessoa).

Dos R$ 2.796.565,26 autorizados, via Programa de Transferência Voluntária da Secid, R$ 2.656.737,00 são do Tesouro do Estado e não reembolsáveis, enquanto R$ 139.828,26 correspondem à contrapartida municipal.

De acordo com Cuccolotto, esta é mais uma ação que comprova a atenção do Governo do Estado com os municípios do Interior. “Faremos a revitalização da nossa avenida principal, o que é muito importante para a nossa cidade. Temos de registrar a atenção e o empenho da administração Ratinho Junior com os municípios do Interior e com a população de todo o Paraná”, acrescentou.