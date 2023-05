Prefeitura entrega nova quadra da Escola Municipal José Richa

A prefeitura municipal de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, realizou nesta segunda-feira (29) a entrega da nova quadra de esportes da Escola Municipal Governador José Richa.

O evento contou com a presença do prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, da equipe da secretaria municipal de Educação, além de professores e alunos da escola. O local foi construído do zero proporcionando mais qualidade no dia a dia da comunidade escolar.

A Folha conversou com a diretora da instituição, Gabriele da Costa Bolognhese, que falou sobre a importância da obra para a escola. “É algo muito importante e que nos traz bastante alegria. Antigamente nós não tínhamos uma quadra e havia apenas um campinho de terra, com isso, nos dias de chuva ou de muito calor os alunos não conseguiam utilizar este espaço. Agora, essa nova estrutura vai melhorar a prática da educação física e outras atividades”, comentou.

Gabriele ainda destacou que o novo espaço também vai atender demandas da comunidade escolar como um todo. “A nova quadra vai proporcionar momentos em que vamos conseguir trazer os pais e as famílias para dentro da escola, pois não tínhamos um espaço para realizar apresentações e receber a comunidade”, comemorou.