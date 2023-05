Reformas de duas pontes vão alterar tráfego de veículos em União da Vitória

A Secretaria estadual de Infraestrutura e Logística, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), vai alterar o tráfego de veículos em duas pontes de União da Vitória, na região Sul, a partir de 6 de junho. A medida é necessária para prosseguir com as obras de recuperação e manutenção das estruturas.

A Ponte Manoel Ribas, também conhecida como Ponte dos Arcos, vai ficar totalmente bloqueada a partir do dia 6 por pelo menos dois dias, para os serviços de instalação de novas juntas de dilatação. A ponte tem 200 metros de extensão e 9 metros de largura, com calçadas em ambos os lados e pista única de 4,9 metros, sendo necessário o bloqueio por não haver espaço de trânsito suficiente para operação pare-e-siga.

Na Domício Scaramella também será feita a instalação de novas juntas de dilatação, mas a ponte permanecerá em operação pare-e-siga durante as atividades, previstas para durarem três dias. Ela tem 463,90 metros de extensão e 13,30 metros de largura, com duas faixas de tráfego de 3,75 m cada.

As juntas de dilatação consistem em materiais resistentes à temperatura que ocupam o espaço entre os vãos da ponte, permitindo que as peças do tabuleiro possam se dilatar ou retrair evitando danos. A reforma das duas pontes está contemplada em um contrato de conservação e manutenção de nove Obras de Arte Especiais (OAEs) em rodovias do Escritório Regional Médio Iguaçu, do DER/PR. O investimento é de R$ 7.838.631,85, atendendo pontes também em Bituruna, Porto Vitória e um viaduto em Palmas.

Os serviços previstos incluem reparos e recuperação das estruturas de concreto, reparo total do pavimento, instalação de dispositivos de drenagem como sarjetas e meio-fio, novos guarda-corpos, recomposição de drenos, sinalização, defensas, placas, limpeza e pintura, entre outros. Ao todo, o Governo do Estado está investindo cerca de R$ 114 milhões para atender 195 OAEs em todo o Paraná.