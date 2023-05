Com investimento de R$ 8,3 milhões do Estado, Leópolis ganha praça e Centro de Convivência

Desde que foi reformada, ampliada e entregue, em outubro do ano passado, a Praça Antônio Geraldo Mendes tornou-se ponto de encontro para os moradores de Leópolis, município de 4.145 habitantes no Norte do Paraná.

“Ficou muito bonita e confortável e as crianças gostaram”, diz Priscila Sanches, moradora do município. Enquanto conversa com a cunhada em um fim de tarde, ela observa a filha, a pequena Alice, brincando por ali.

A reforma e ampliação da praça estão entre os investimentos realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades. Desde 2019, R$ 8,3 milhões foram repassados ao município. Deste valor, R$ 5,4 milhões para iniciativas já concluídas, como a reforma da praça, a compra de veículos e caminhões, pavimentação de ruas e a construção de um barracão industrial.

Outros R$ 2,8 milhões estão em execução com destaque para um Centro de Convivência para a terceira idade, projeto que prevê a reforma e adequação de um antigo clube. Com uma área de 8.750 metros quadrados, o local terá piscina com hidromassagem, sauna, academia, quadra de bocha, playground, pista de caminhada em paver, iluminação dos campos de futebol e lanchonete.

“A gente conseguiu mudar a realidade do nosso município por meio de investimentos do Governo do Estado, especialmente pela Secretaria das Cidades. O Centro, em especial, é uma obra que vai realizar o sonho de toda nossa população. Vai atender a demanda dos idosos, das pessoas com deficiência e também dos nossos jovens, com esportes, treinamento e lazer”, diz o prefeito da cidade, Alessandro Ribeiro.

O município também prepara projeto para ser contemplado com recursos para pavimentação e modernização da iluminação pública no programa Asfalto Novo, Vida Nova.

Para o secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, Leópolis é um exemplo do trabalho de parceria firmado entre governo estadual e prefeituras. “A orientação do governador Ratinho Junior é de sempre atender as prefeituras da melhor maneira possível, com um olhar especial para as pequenas cidades. Leópolis é um exemplo desse trabalho, que no fim das contas, é feito para melhorar a qualidade de vida de toda a população”, diz.