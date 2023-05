Jaguariaíva promove palestra sobre prevenção ao uso de drogas

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, promoveu na semana passada uma palestra com orientações de prevenção ao uso de drogas.

O evento foi realizado na quinta-feira (25) e sexta-feira (26) no Cine Teatro Valéria Luercy e teve como público alunos do 5º ano da Rede Municipal de Ensino com idades de 10 e 11 anos. A ação faz parte do programa “Jaguariaíva sem Drogas”.

Além das palestras educativas, o programa ainda conta com atividades que são realizadas nas escolas junto aos alunos envolvendo também professores e famílias. A prefeita Alcione Lemos destacou que o combate as drogas é um tema que envolve toda a sociedade. “Na nossa rede de educação já estamos há algum tempo falando sobre este assunto, que é problema sério em nossa sociedade, e que atinge muitas famílias”, disse a prefeita.

Também participaram da palestra o delegado da Polícia Civil, Lucas Figueiredo, e a policial civil Kassima Karinna Gigliola Almeida Rocha que falaram as crianças sobre os perigos que o mundo das drogas pode trazer para elas e suas famílias.

O trabalho ainda foi acompanhado pela secretária Erla Mello, pela diretora de Educação, Andreia Valentin, além de professores, diretores e coordenadores das escolas.