Prefeitura realiza obras de recuperação no prédio do Cmei Criança Feliz

Paraná Há 9 horas Em Cidades Governador libera R$ 26 milhões do programa Asfalto Novo, Vida Nova para mais cinco municípios São beneficiados Santa Amélia, Paranapoema, Laranjal, Fênix e Mirador. As cidades terão o maior avanço da história em asfaltamento de ruas e, aind...