Com 15,6 mil vagas, Agências do Trabalhador disponibilizam maior número de oportunidades de 2023

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 15.654 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. É o maior número de oportunidades do ano para apenas uma semana, fruto de engajamento de mais empresas e do trabalho da rede Sine nos municípios.

A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.170 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 490 vagas, operador de telemarketing ativo e receptivo, com 201, e operador de processo de produção, com 190.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (2.665). São ofertadas 201 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 131 para repositor de mercadorias, 123 para operador de telemarketing apenas respectivo e 122 para auxiliar de linha de produção.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 40 vagas para preenchimento urgente, com procura por auxiliar administrativo (16), carpinteiro (11), ajudante de serralheiro (11), analista de recursos humanos (05) e professor de português (02).

A região de Toledo aparece em seguida, em volume, com 2.077 oportunidades. São ofertadas 468 vagas para auxiliar de linha de produção, 150 para operador de processo de produção, 130 para abatedor de porcos e 103 para alimentador de linha de produção.

Nas demais regionais do Interior são destaques Cascavel (1.445), Umuarama (821), Maringá (795) e Francisco Beltrão (718). Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 438 vagas, magarefe, com 215, servente de obras, com 62, e pedreiro, com 35 oportunidades.

Em Umuarama, os destaques são para auxiliar de linha de produção (434), costureiro (48), magarefe (40) e trabalhador da cultura de laranja e outros cítricos (25). Em Maringá, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 205 oportunidades, magarefe, com 154, trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, com 54, e técnico de enfermagem, com 30.

Na região de Francisco Beltrão são ofertadas 185 vagas para auxiliar de linha de produção, 93 para alimentador de linha de produção, 15 para carregador veículos de transportes terrestres e 14 para avicultura de postura.

AGENDAMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

