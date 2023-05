Colaboradores da Portos do Paraná assistem à palestra sobre dengue e arboviroses

Colaboradores da Portos do Paraná assistiram nesta sexta-feira (26) à palestra “Dengue, Zika, Chikungunya – Arboviroses: prevenção, cuidados, principais sintomas e tratamento”. O evento aconteceu no auditório do Palácio Taguaré, sede administrativa da empresa pública.

“A iniciativa veio ao encontro de uma ideia da Anvisa, junto com o Centro de Epidemiologia de Paranaguá, quando se percebeu um aumento de casos aqui no município de Paranaguá, que refletiu entre nossos funcionários e seus familiares. Por isso, a necessidade de trazer essas informações a eles”, disse o coordenador de Assistência Médica e do Comitê de Contingência da Portos do Paraná, Miguel Nasser Bisneto.

A palestra foi conduzida pelo médico epidemiologista, professor da UFPR e médico na Unidade de Pronto Atendimento de Paranaguá, Gustavo Araújo de Almeida. “O principal foco nessas palestras é mostrar para as pessoas não só como se combate, mas sim como acontece a dengue. Mostrar que ela pode se tornar grave e matar, a importância do tratamento e as possibilidades que nós temos para evitar a dengue, com base em informações corretas”, destacou.

Roberto Busato Filho, chefe do posto portuário da Anvisa em Paranaguá, salientou a relevância de disseminar estas orientações. “Congregamos aqui a comunidade portuária em torno de uma causa que é muito importante em Paranaguá. Estamos bastante preocupados com a escalada da doença e o melhor instrumento para melhorarmos esse cenário é a informação”, disse.

Segundo Busato, a participação dos colaboradores da Portos do Paraná foi bastante significativa e houve também presença da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaguá.

Para a ouvidora da Portos do Paraná, Mirella Ferreira Costa, além da grande participação dos funcionários, o evento foi elogiado pela qualidade da palestra. “Foram informações novas sobre o tema, que fizeram nossos colaboradores entenderem a dengue, como age no corpo, como deve ser combatida, a importância de se hidratar de forma correta e também da prevenção”, disse.

BOLETIM– De acordo com dados do último boletim da dengue , publicado pela Secretaria de Estado da Saúde na terça-feira (23), a Regional de Saúde de Paranaguá está entre as que registram mais casos de dengue, com 4.398 diagnósticos confirmados. As demais são as RS de Londrina (23.773), Foz do Iguaçu (8.683), Maringá (7.049) e Paranavaí (4.194).