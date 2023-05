Após vistoria, Hospital Regional de Guarapuava receberá obras para alcançar pleno funcionamento

Equipes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e da Diretoria de Edificações da Secretaria das Cidades (Secid) realizaram nesta sexta-feira (26) uma vistoria na obra do Hospital Regional de Guarapuava Deputado Bernardo Ribas Carli. A visita teve por objetivo analisar e identificar inconformidades na execução da obra por parte da empresa contratada que inviabilizam a utilização integral do hospital, que hoje atende somente com parte da estrutura.

Essa análise só foi possível agora, após o vencimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e a emissão de uma liminar na última semana favorável ao Estado exigindo que a empresa entregasse as áreas que ainda não haviam sido liberadas.

“O hospital precisa estar em pleno funcionamento, por isso entramos com essa medida e agora estamos avaliando o que já foi executado e o que ainda precisa ser feito para que os serviços do hospital sejam ampliados”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

As equipes responsáveis das secretarias identificaram, até o momento, pelo menos 46 inconformidades que envolvem desde a área de esterilização de materiais (essencial para o funcionamento do centro cirúrgico) até ambientes de lavanderia - que hoje precisam ser terceirizados.

“Essa obra é muito importante não só para Guarapuava, mas para todos os municípios da Macrorregião Leste, e agora com o acesso a esses espaços que estavam de posse da empresa contratada, poderemos viabilizar os ajustes necessários”, disse o diretor-geral da Sesa, César Neves, que liderou a vistoria.

PRÓXIMOS PASSOS– As equipes da Sesa e Secid deverão finalizar um levantamento nos próximos dias com as inconformidades e necessidades de reparos. Após isso, a Funeas irá contratar de forma emergencial os serviços para finalização da obra, para que com todos os ambientes prontos, seja possível finalizar a parte de mobília e instalação de equipamentos.

Além disso, a Funeas possui dois editais abertos para contratação de profissionais para a área assistencial e empresas médicas para prestação de serviços. Ao todo, mais de 50 novos profissionais deverão ser contratados para o hospital, viabilizando nos próximos meses a implantação de pequenas cirurgias e posteriormente, a abertura de atendimento cirúrgico, ortopédico e de trauma, podendo chegar a 150 leitos.

HISTÓRICO– A obra iniciada em 2015 possui 16 mil metros quadrados e foi aberta parcialmente de maneira emergencial para atendimento a Covid-19 em 2020, registrando mais de 3,6 mil atendimentos até junho de 2022, quando passou a ter gestão da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas).

Quando assumiu o hospital, a Funeas disponibilizou 20 leitos de enfermaria para atendimento de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) e conta atualmente com 50 leitos, sendo 40 enfermarias e 10 Unidades de Terapia Intensiva (UTI), somando mais de dois mil atendimentos até agora.

PRESENÇAS– Participaram da visita o presidente da Funeas, Marcello Machado; o diretor de Obras da Sesa, Adilson Silva Lino; o diretor de Unidades Próprias da Sesa, Guilherme Graziani; a diretora da 5ª Regional de Saúde de Guarapuava, Rosângela Padilha Pereira Viante; a diretora de Edificações da Secid, Tatiana Nasser; a diretora do hospital, Zilma Correa Daun Camargo.