Estado repassa R$ 5,7 milhões para Assis Chateaubriand e reforça regionalização da saúde

O município de Assis Chateaubriand , no Oeste do Paraná, vai investir R$ 7,3 milhões para reforçar o atendimento da população na área da saúde. Do total, a maior parte é do Governo do Estado, que repassa R$ 5,7 milhões para o pacote de ações. O repasse dos recursos foi formalizado nesta sexta-feira (26), pelo secretário da Saúde, Beto Preto, em solenidade no município.

"A regionalização da saúde é a base pela qual temos definido cada recurso repassado pelo governo estadual”, disse Beto Preto. “Garantir que nenhum paranaense fique desassistido é a nossa responsabilidade e com estas obras damos mais um passo adiante nessa direção", destacou ele. "A saúde é uma missão contínua e é exatamente por isso que os investimentos precisam seguir em andamento e iremos reforçar todos os dias".

O maior volume de recursos será destinado à construção da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Ambiental, que contará com 1.221 metros quadrados, com espaços para procedimentos clínicos, serviços de vacinação, odontologia, diagnóstico e terapia, além de farmácia, almoxarifado, auditório, salas de consulta e saúde bucal. O investimento total é de R$ 3,9 milhões, dos quais R$ 3 milhões do governo estadual.

Mais R$ 1 milhão será repassado ao hospital beneficente Moacir Micheletto, para custeio de serviços para o Sistema Único de Saúde (SUS). O município também irá construir duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos os distritos de Bragantina e Encantado do Oeste.

Para a UBS de Bragantina, o aporte é de R$ 1,4 milhão, com R$ 700 mil em recursos da Sesa e o restante em contrapartida do município. Essa unidade será do Tipo II e contará com duas equipes de Atenção Básica e apoio gratuito em pediatria, ginecologia, clínica geral e odontologia.

Os principais serviços oferecidos serão consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. Já a UBS de Encantado do Oeste contará com uma equipe de atenção básica e executará serviços similares. Para essa unidade, o repasse do Estado é de R$ 1 milhão. "O apoio que temos encontrado no Governo do Estado não tem precedentes em nossa história. É uma gestão municipalista e todos ganham com este reforço da regionalização da saúde", avaliou o prefeito de Assis Chateaubriand, Valter Aparecido.

PRESENÇAS -O evento também contou com a presença do deputado estadual Marcel Micheletto, que destinou R$ 4 milhões em recursos de emendas parlamentares para a ampliação do Hospital Moacir Micheletto. Também estavam presentes prefeitos da região, secretários municipais e outras lideranças.