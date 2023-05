Vencedor para conservação de vias rurais de Mallet, São Mateus do Sul e Lapa é definido

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), por meio do Departamento de Estradas de rodagem do Paraná (DER/PR), publicou a declaração de vencedor e resultado final da licitação para contratar a conservação da PR-281 – iniciando em Mallet, passando pelo distrito de Rio Claro do Sul, até chegar no distrito de Fluviópolis, em São Mateus do Sul – e da PR-433, na Lapa. Ambos os trechos são não pavimentados e fazem ligação com a BR-476 (Rodovia do Xisto).

A empresa Hellman Construtora de Obras Ltda. foi declarada vencedora do edital após ter sua documentação e proposta de preço aprovadas por pregoeiro do DER/PR, cabendo a decisão final após término do prazo para interposição de recursos, sem manifestação das demais participantes. O valor corrigido para executar as obras é de R$ 16.858.740,00.

Com a publicação do resultado final em diário oficial e no portal Compras Paraná, a próxima etapa é a homologação do resultado, também publicada nos canais oficiais, seguida pela assinatura de contrato e ordem de serviço, que estabelece o dia de início das obras.

Estão previstos patrolamento e regularização de leito, escavação de vala lateral, escavação para saídas de água, instalação de bueiro e caixa de retenção e reaterro, além da escarificaçação, conformação e compactação do subleito, entre outros, para atender os dois trechos, que somam extensão de 88,42 quilômetros.

O contrato terá prazo de execução de dois anos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.