Após derramamento de óleo, reforma de rodovia em União da Vitória está quase pronta

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) está concluindo a recuperação da PRC-280 em União da Vitória, região Sul, trecho atingindo em março por derramamento de óleo vegetal que era transportado em um caminhão. Os serviços são do programa Proconserva do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Já foram realizadas a fresagem do pavimento e a aplicação de nova camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), seguidas pela sinalização horizontal, que será concluída com a instalação de tachas refletivas. O trecho atendido vai do viaduto no entroncamento com a BR-153 até a Rua Padre Saporiti, em uma extensão de 5,94 quilômetros.

A obra visa restabelecer as condições de segurança e conforto da pista, evitando acidentes e garantindo a vida útil do pavimento no trecho, que havia sido comprometida pelo derramamento.

O Proconserva é um programa intermediário, que atende as rodovias estaduais com serviços de conservação e manutenção do pavimento enquanto está em elaboração um novo programa, iniciativa que contemplará soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual.

Os serviços, neste caso, são realizados por meio do Lote D da Superintendência Regional Leste do DER/PR, que prevê um investimento de R$ 12.731.756,18 para atender 188,23 quilômetros de rodovias estaduais, nos municípios de Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Porto Vitória e União da Vitória.

ÓLEO– O derramamento ocorreu na madrugada de 18 de março deste ano, com o veículo percorrendo um trajeto de aproximadamente 44,8 km entre General Carneiro e União da Vitória, causando danos na BR-153 além da PRC-280.

Equipes do DER/PR atuaram no trecho estadual do incidente com sinalização de emergência e aplicação de cal nos pontos críticos do derramamento para conter o óleo e reforçar a segurança dos usuários.

A transportadora do produto contratou empresa especializada para recolhimento tanto do óleo, acumulado nas canaletas de drenagem da rodovia, quando do material utilizado para conter seu espalhamento.

Em análises do pavimento da PRC-280 após a limpeza, o DER/PR constatou que o óleo alterou a composição, textura e porosidade da capa asfáltica da rodovia, tornando-a mais quebradiça, suscetível à afundamento por trilho de rodas, e também dificultando a frenagem de veículos, devido à perda da textura do pavimento.

Após verificar estes danos, que se agravariam ainda mais a longo prazo, e atendendo a requerimento do Ministério Público do Paraná, bem como a pedido de lideranças locais, o DER/PR decidiu pela fresagem de todo o pavimento danificado e sua recomposição com nova capa asfáltica e a nova sinalização horizontal.

Ao término da obra será enviado um relatório final com o custo dos serviços para ressarcimento junto ao causador do dano na rodovia.