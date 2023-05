Rede de Agências do Trabalhador do Paraná é apresentada a técnicos de Agência Francesa

Referência nacional em encaminhar pessoas para o mercado de trabalho com uma rede robusta de Agências do Trabalhador e postos de atendimento, o Paraná participa de um projeto-piloto em parceria com a Agência Francesa do Trabalho (Pôle Emploi) com o objetivo de dinamizar os serviços oferecidos pelo Sistema Nacional do Emprego (Sine) no Estado.

Como parte da troca de experiência entre as metodologias utilizadas nos dois países, uma comitiva composta por representantes da Agência Francesa, Ministério do Trabalho, Dataprev e da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda visitou, nesta quarta-feira (24), as Agências do Trabalhador de Curitiba e de Fazenda Rio Grande. Em seguida, o grupo foi recebido pelo vice-governador Darci Piana, no Palácio Iguaçu, para discutir novas formas de aproximação.

Este é o terceiro encontro da missão Paraná-França na área do trabalho. O primeiro ocorreu em janeiro deste ano, quando o termo de parceria foi oficializado. Em março, representantes da Secretaria, do Ministério do Trabalho e Emprego e também do estado de Roraima, selecionado para o projeto-piloto ao lado do Paraná, se encontraram na França e conheceram o sistema utilizado pela Pôle Emploi na intermediação de mão de obra.

Nesta terceira etapa, o grupo de trabalho visita agências no Paraná e Roraima com o objetivo de construir, em conjunto com os dois estados, dentro do prazo de 24 meses, um projeto de reformulação da metodologia utilizada pelo Sine na intermediação de vagas. Em seguida o objetivo é replicar em todo o País e também em cidades francesas.

"O Paraná cresceu muito nos últimos anos, mesmo enfrentando inclusive as dificuldades da pandemia. Alcançamos o posto de quarta maior economia e chegamos na menos taxa de desemprego da história recente. O Estado criou muitas vagas de emprego, estimulou o setor privado e hoje é o primeiro em contratações na região Sul. Por isso essa parceria é muito importante para dar maior agilidade na intermediação de mão de obra em setores que têm grande demanda, em especial agricultura, serviços e construção civil", destacou Piana.

O secretário em exercício do Trabalho, Qualificação e Renda, Kevin Luan Bossa, destacou que o Paraná é referência em empregabilidade via Agências do Trabalhador, ocupando o primeiro lugar disparado em toda rede Sine.As unidades do Estado encerraram o primeiro quadrimestre do ano com 45.836 postos de trabalho intermediados, o melhor resultado obtido na história do Sine estadual – até então o recorde era em 2013, com 40.831.

"O desempenho foi crucial na escolha do Paraná para integrar o projeto-piloto. O objetivo da parceria é melhorar o sistema de tecnologia para atendimento ao trabalhador e também para a geração de dados e relatórios sobre intermediação de vagas. Nossa metodologia atual nos permite bons números em termos de empregabilidade. Mas as atualizações vão ampliar as possibilidades", destacou Bossa.

Coordenador do projeto, Ambroise Le Moal reforçou a importância da construção conjunta, levando em consideração questões apontadas por agentes no que diz respeito ao uso de ferramentas na intermediação de vagas. "Estamos na terceira missão, fazendo um diagnóstico geral para entender as demandas e propor melhorias com um novo termo de cooperação", explicou.