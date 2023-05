Sanepar lança segundo edital das startups em Congresso da ABES em Belo Horizonte

O Programa Sanepar Startups vai selecionar cinco novos projetos que apontem propostas de soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios do setor de saneamento ambiental. O lançamento do edital foi feito em Belo Horizonte (MG), nesta quarta-feira (24), durante o 32.º Congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), um dos mais importantes eventos de saneamento do país. As propostas selecionadas vão receber R$ 750 mil (até R$ 150 mil para cada projeto) para aplicar em testes e homologação das soluções.

Startups de todo Brasil podem apresentar propostas com base nas quatro temáticas do edital: otimização de processos produtivos; infraestrutura resiliente e sustentável; recursos hídricos e clima; e melhoria na relação com o cliente.

O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, explica que a aproximação com as startups traz celeridade na superação de desafios, aumentando a competitividade da Companhia. "Adotamos a inovação aberta como estratégia para aprimorar de forma célere nossos processos, buscando a sustentabilidade e a competitividade de nosso negócio", afirma.

“O Programa, desde a sua primeira edição , já vem colaborando com o ecossistema de inovação brasileiro dedicado ao setor de saneamento ambiental, ajudando a gerar valor para a sociedade”, destacou o gerente de Pesquisa e Inovação da Sanepar, Gustavo Possetti.

Neste Programa, a Sanepar tem parceria do Parque Tecnológico Itaipu Brasil (PTI-BR), da Finep – Inovação e Pesquisa, empresa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

As 15 propostas selecionadas na primeira etapa irão participar de uma fase de pré-aceleração com parceiros do Programa para que possam amadurecer os projetos e preparar um pitch – apresentação oral para os avaliadores. Depois disso, apenas cinco empresas irão receber os recursos financeiros, mentorias, apoio técnico e acesso à infraestrutura.

O formulário de inscrição está disponível, desde o dia 22 de maio, no site https://saneparstartups.com.br/ . Todos os detalhes do edital, como os desafios de cada tema, prazos e outras informações, estão no mesmo endereço. O prazo de inscrição termina em 28 de julho de 2023.

ESPAÇO STARTUPS– No estande da Sanepar no Congresso, as cinco empresas finalistas do primeiro edital do programa puderam mostrar seus projetos aos visitantes. Uma das empresas selecionadas na primeira edição, a O2Eco Tecnologia Ambiental, desenvolve projeto que busca o equilíbrio natural da água ou do efluente por meio de elementos de carbono em bloco de cera.

“Temos muito orgulho de estar entre as finalistas porque mostra que estamos no caminho certo”, afirma Luiz Fernando Magalhães, da O2Eco. Ele estimula a participação das startups no processo.“O Programa coloca as empresas em desafio real para ajudar os parceiros a resolver problemas reais e, em contrapartida, recebem apoio técnico e mentoria de pessoal capacitado que vão ajudar as empresas a construir e a entender seu negócio”.

A empresa Pullup, também finalista de 2022, desenvolve hardware e software de gestão para análise e manutenção preventiva da rede hídrica. “Diferente de outros programas de startups, esse tem o envolvimento da equipe da Sanepar, o que facilita a identificação das reais necessidades que nós precisamos cobrir”, explica a representante da empresa, Paula Gomez.

PARCERIAS– O superintendente de Inovação da Finep, Mauricio Alves Syrio, afirma que esse Programa já se tornou uma referência em inovação aberta. “A Finep tem por tradição financiar e investir em projetos da área e, para nós, é importante estarmos junto desses parceiros, hoje, aqui, reforçando nosso papel e apresentando um pouco do que estamos fazendo pelo saneamento brasileiro”.

O diretor técnico do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), Alexandre Leite, também destaca a importância do Programa. “Para o PTI-BR é uma satisfação aproveitarmos toda a nossa expertise com inovação, incubação e aceleração de startups em projetos como esses que não só alavancam startups, mas, principalmente, buscam resolver problemas reais que resultam na transformação da nossa sociedade,” ressalta.