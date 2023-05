Com investimento de R$ 2,3 milhões, IAT revitaliza Parque dos Pássaros, em Arapongas

O Governo do Estado iniciou a revitalização de um dos cartões-postais de Arapongas, na região Norte. O Parque dos Pássaros está passando por uma ampla reforma que vai ampliar os serviços oferecidos à comunidade e intensificar os cuidados com o meio ambiente. O investimento do Instituto Água e Terra (IAT) é de R$ 2,3 milhões, com contrapartida municipal de R$ 399.181,32. A previsão é que o complexo ambiental fique pronto em 2024.

O parque possui uma área total de 76.593,14 metros quadrados e conta com três lagos represados com a presença de biodiversidade, como peixes, patos e tartarugas, entre outros. Vai ganhar novas trilhas para caminhada circundando o corpo hídrico, arborização, com trechos acessíveis e espaços de vegetação nativa destinados ao lazer. Serão instalados também equipamentos e mobiliários de recreação, como academia ao ar livre e parque infantil.

Um outro ponto, de 3,6 mil metros quadrados que abrigava a antiga Usina do Conhecimento, será transformado na Secretaria municipal do Meio Ambiente.

“Essa é uma realização muito impactante para a coletividade de Arapongas. A obra deste parque se encaixa perfeitamente bem na diretriz da gestão do governador Ratinho Junior, que é governar para melhorar a vida das pessoas”, afirmou o diretor-presidente do IAT, Everton Souza. “O projeto de parques urbanos desenvolvido pelo IAT representa a melhoria da qualidade de vida dos paranaenses, por isso é tão significativo e importante para as cidades”.

Do ponto de vista ambiental, os três lagos passarão por um processo de limpeza e desassoreamento para evitar que as águas da chuva das áreas de impacto do parque aumentem o processo de erosão.

Além disso, estão previstas a criação de canaletas; ajuste de taludes e passagem e melhoria das tubulações de drenagem das águas pluviais, já que elas trazem consigo sujeira, lixo e outros dejetos, causando o assoreamento.

“Neste momento estamos trabalhando na estruturação do parque, na canalização de água para evitar novas erosões. Depois de terminada essa parte é que partiremos para o embelezamento do local, tudo dentro do previsto”, disse o prefeito Sérgio Onofre.

FUNDOS DE VALE– O projeto Parques Urbanos busca incentivar a criação de parques em regiões de fundo de vale ou áreas com ações erosivas. Uma das características comuns a esses locais é a presença de recursos hídricos, o que aponta para a existência de Áreas de Preservação Permanente Ecológica (APP). Além do lazer e conservação ambiental, esses novos espaços atuam como potenciais turísticos para os municípios.

Lançado em 2019, o projeto recebeu investimentos de R$ 73 milhões, abrangendo 63 municípios paranaenses. Até o momento, 25 parques já foram concluídos e outros 38 estão em fase de execução ou licitação. “Um projeto que envolve conservação do solo, da água, preservação do meio ambiente e sustentabilidade”, ressaltou o chefe de gabinete e diretor de Gestão Territorial do IAT, Ricardo Adriano Serfas.

Para a criação de um parque urbano, os municípios devem identificar as áreas com características de fundo de vale ou com ações erosivas e apresentar um pré-projeto ao Setor de Projetos Especiais do Instituto Água e Terra. Após aprovação do projeto, é firmado um convênio em que o IAT repassa os recursos financeiros de acordo com a progressão da obra. É necessário que o município tenha, além da aprovação do projeto e do convênio firmado, a Licença Ambiental e a Outorga ou dispensa de outorga emitidas pelo Instituto.

As 63 cidades contempladas neste momento são Alto Paraíso, Altônia, Ampére, Andirá, Arapongas, Araruna, Assaí, Boa Ventura de São Roque, Brasilândia do Sul, Califórnia, Cambará, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Cianorte, Cidade Gaúcha, Cornélio Procópio, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste, Diamante do Norte, Flor da Serra do Sul, Formosa do Oeste, Guaíra, Itaguajé, Janiópolis, Jardim Olinda, Juranda, Jussara, Kaloré, Laranjal, Mangueirinha, Maria Helena, Marilena, Maringá, Marquinho, Marumbi, Moreira Sales, Nova Londrina, Nova Olímpia, Perobal, Pitanga, Primeiro de Maio, Quatiguá, Quatro Barras, Querência do Norte, Rondon, Santa Cecília do Pavão, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São João do Ivaí, São Tomé, Sapopema, Tapejara, Terra Rica, Umuarama e Ventania.