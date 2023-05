Recuperação da Graciosa tem frentes de trabalho em 4 km, inclusive com obras à noite

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) segue avançando nas obras de recuperação da Estrada da Graciosa (PR-410), atingida por escorregamentos de terra, rochas e árvores no começo do ano. Os pontos mais críticos já estão fora de perigo, sem risco de a pista centenária ceder. Os serviços são realizados por mais de 100 trabalhadores contratados de maneira emergencial pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

As frentes de trabalho atuam em quatro quilômetros, realizando serviços específicos para atender os diferentes danos. No km 7, onde o asfalto chegou a sofrer rachaduras devido ao rompimento da cortina de contenção ao lado da pista, foi realizado o jet grouting (injeção de nata de concreto) para estabilizar o talude e atualmente estão sendo feitas perfurações para instalação de tirantes metálicos na cortina e drenos longitudinais profundos. O local ainda vai receber reforço do solo, na sequência.

No km 8, ponto em que o escorregamento foi acima da pista, estão sendo finalizadas a instalação de drenos e da tela metálica de alta resistência no talude do meio, além da execução de canaletas e descidas d’água. Ainda será feita a escavação e regularização do talude mais próximo à pista.

No km 11+200, outro ponto com danos abaixo da rodovia, estão sendo realizadas perfurações para instalação de grampos, e também já foi parcialmente instalada uma tela metálica para aplicação de concreto projetado. No km 11+600, acima da pista, está sendo feita terraplenagem do talude, com instalação de barreiras de concreto New Jersey para proteger a pista temporariamente.

Por último, no km 12, também com o dano acima da pista, foram realizados o grampeamento e instalação dos drenos em um dos taludes, enquanto o outro está recebendo os grampos metálicos, com as telas metálicas sendo preparadas. Também estão sendo executadas canaletas para drenagem. Tanto neste quilômetro quanto no km 8 será feita hidrossemeadura após instalação das telas metálicas.

O trecho permanece em operação pare-e-siga do km 7 ao km 8, e do km 11 ao km 12, com a rodovia permanecendo aberta o tempo todo, exceto em caso de chuvas fortes ou períodos prolongados de chuva, quando o trecho é interditado preventivamente.

Devido às constantes tempestades dos últimos meses, bem como dificuldades operacionais da execução da obra, que incluem um bota-fora de materiais escavados distante do local dos serviços, e o tráfego de veículos permanente na rodovia, a recuperação da Graciosa deve se estender ao segundo semestre.

Frentes de trabalho noturnas atuam no km 8, km 11+200 e km 12, visando acelerar o andamento da obra, combinadas às atividades já realizadas durante o dia.