Estado planeja implantação de novos cursos de tecnologia no sistema prisional

A Secretaria estadual de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) recebeu nesta terça-feira (23) um grupo da Divisão de Educação do Polícia Penal do Estado do Paraná (PPPR) para estudar a renovação e ampliação de um convênio que atende o Programa Espaço Cidadão, desenvolvido nas penitenciárias estaduais.

Foram discutidas novas propostas para criação de cursos no setor de tecnologia, desenvolvidos pela SEI, visando a profissionalização de detentos. “Nossa meta é oferecer cursos no setor de tecnologia e ampliar o leque de qualificações do sistema prisional através do programa Qualifica Mais – Inova Paraná, que oferece bolsas de estudo gratuitas em cursos no setor de inovação”, afirma o secretário Marcelo Rangel.

Continua após a publicidade

O trabalho desenvolvido pelo Setor de Educação da Polícia Penal promove o ensino e capacitação de alunos dentro do sistema prisional. São ofertados mais de 120 cursos de qualificação através do ensino a distância em diversas áreas, como construção civil, gestão, atendimentos, entre outros. Com as aulas, eles têm possibilidade de remição de pena, descontando dias da condenação.

“Atualmente temos cerca de 2.600 alunos e 22 telecentros somente no ensino a distância. Nossa meta para os próximos anos é criar mais 25 telecentros e dobrar o número de alunos”, afirma o chefe da Divisão de Educação da Polícia Penal, Juliano Prestes.

Continua após a publicidade

Além de ampliar os telecentros, o objetivo do Governo do Paraná é implementar novas tecnologias digitais no sistema para oferta de cursos e modernização de demais funcionalidades, como audiências e webvisitas de familiares para detentos.

ESPAÇO CIDADÃO– Os telecentros de ensino a distância foram instalados em 2012 por iniciativa do Setor de Educação e Capacitação do Deppen.