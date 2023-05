Governo libera R$ 7,7 milhões para ampliação de escolas infantis em Clevelândia e Assis Chateaubriand

Mais duas escolas de educação infantil serão reformadas e ampliadas com recursos liberados pelo Governo do Estado, via Secretaria das Cidades (Secid). São R$ 7.719.042,30 do Programa de Transferência Voluntária, destinados aos municípios de Clevelândia, no Sudoeste, e Assis Chateaubriand, na Oeste.

Os editais encaminhados às prefeituras autorizam a homologação dos contratos com as empresas executoras, o que significa o início imediato das obras.

“Entre as muitas ações viabilizadas, uma das principais em todo o nosso cardápio de obras é a construção de escolas, assim como ampliações e reformas. É nossa obrigação auxiliar as prefeituras, com recursos do Estado, para mais unidades de educação com qualidade para que as crianças aprendam, com conforto”, afirmou o secretário da pasta, Eduardo Pimentel.

A Prefeitura de Clevelândia aplicará os R$ 3.471.042,30 autorizados na reforma e ampliação da escola municipal localizada na Rua 7 de Setembro, no bairro Claret – a unidade ganhará mais 2.415 metros quadrados de área construída. Desse montante, R$ 3.300.000,00 são do Tesouro do Estado e não precisam ser reembolsados. Os R$ 171.042,30 correspondem à contrapartida municipal.

Assis Chateaubriand investirá R$ 4.248.000,00, igualmente pelo Programa de Transferência Voluntária, sendo R$ 3.106.666,42 do Governo do Estado, com a contrapartida municipal no valor de R$ 1.141.333,58.

O projeto aprovado contempla obras de reforma na escola municipal da Rua Brasília, com a construção de salas de aula, salas de orientação e de coordenação, copa, área para material de limpeza, circulação e sanitários. A ampliação somará de 2.800 metros quadrados.

OUTRAS OBRAS– Os dois municípios têm outras ações em andamento realizadas com recursos estaduais. Somando todas as obras em execução em Clevelândia, além dos valores da escola, são R$ 5.518.113,53, distribuídos em quatro intervenções: a construção de espaço para café na Praça Getúlio Vargas (R$ 409.906,00); a ampliação do Barracão Industrial na Rua Maria Luiza Carneiro (R$ 1.695.345,21); a pavimentação das ruas Maria Luiza Carneiro e Silvyano Daneluz (R$ 1.688.314,76) e a reforma do Estádio Municipal Max Stalschimidt (R$ 1.724.547,56).

Todas as liberações foram feitas pelo Programa de Transferência Voluntária e contam com contrapartidas municipais.

A Prefeitura de Assis Chateaubriand realiza, atualmente, além da reforma na escola que iniciará, uma série de obras e aquisições de veículos e equipamentos rodoviários pelo Programa de Transferência Voluntária da Secid (PTV) e por operações de crédito do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM).

São 13 ações com o investimento de R$ 13.793.658,31: a construção de Centro de Referência de Ação Social (R$ 891.570,88, PTV); compra de uma retroescavadeira (R$ 378.900,00, PTV); compra de uma van para o transporte de passageiros (R$ 351.900,00, PTV); a implantação de ciclovia na Avenida Itália (R$ 402.855,85, SFM); um projeto de urbanização na Avenida Curitiba, (R$ 628.946,23, SFM); dois projetos de pavimentação, na Avenida Radial Leste (R$ 2.428.145,31, SFM) e na Rua Jordão (R$ 1.912.822,57, SFM); a reforma do Terminal Rodoviário Urbano (R$3.026.156,53, SFM); a construção de pavilhão garagem para equipamentos (R$ 700.178,70, SFM) e a pavimentação de 4.361,50m² no pátio de máquinas (R$ 1.397.241,82, SFM); e a reforma e ampliação do Cemitério Municipal no Jardim Paraná (R$ 1.674.940,42, SFM).