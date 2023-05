Mãe e os dois filhos são encontrados mortos em Jacarezinho, um deles era bebê

As equipes da Polícia Civil e Militar de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, estão investigando a morte de um jovem de 21 anos e seus dois filhos. Os corpos foram encontrados no fim da tarde desta segunda-feira (22).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h00 uma mulher entrou em contato com os policiais e passou a relatar que sua inquilina estava desaparecida desde a última quarta-feira (17). Ainda segundo a solicitante, ela estava suspeitando de que algo pudesse ter acontecido, pois um forte odor estava exalando da residência em que a jovem morava com os dois filhos.

Diante do chamado, os policiais foram até a residência que fica situada a Rua José Onório, na Vila Angélica, para averiguar a situação. No local, os agentes se depararam com uma cena aterrorizante. A mãe e seus dois filhos, um de cinco anos e um bebê de um ano, estavam mortos e os corpos já apresentavam sinais de decomposição.

Frente aos fatos, o local foi isolado para o trabalho da perícia sendo acionadas as equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência ao atendimento da ocorrência.

Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias e motivação do crime. A princípio, a polícia trabalha com a suspeita de feminicídio.