Sanepar é destaque no 32º Congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária

Os indicadores de saneamento, o trabalho técnico e a capacidade econômica e financeira da Sanepar colocam a Companhia em destaque na 32ª edição do Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, em Belo Horizonte. O evento, que segue até esta quarta-feira (24), reúne empresas, especialistas de saneamento e estudantes de todo o País, com a finalidade de discutir os desafios da universalização do saneamento e a sustentabilidade.

Como uma das maiores empresas estatais do setor e detentora de índices de atendimento similares aos de primeiro mundo (100% de cobertura de água tratada e 80% de cidades com saneamento, além de 100% de esgoto tratado), a Sanepar marca presença com a participação de diretores, gerentes e técnicos em painéis técnicos, nos diálogos setoriais e câmaras temáticas.

No estande montado pela Sanepar na Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental (Fitabes), os visitantes podem conhecer detalhes das áreas de atuação da empresa, apresentados pelos técnicos da Companhia. Um dos destaques é aparceria público-privada (PPP) que será contratada para serviços de esgotamento sanitário em 16 cidades do Centro-Litoral do Paraná, modelo pioneiro para acelerar o desenvolvimento sustentável do Estado.

No mesmo espaço, representantes das cinco startups vencedoras da primeira licitação do programa Sanepar Startups mostram processos inovadores com soluções para os desafios do saneamento ambiental.

A Companhia de Saneamento do Paraná participa ainda com 25 trabalhos técnicos elaborados e desenvolvidos por empregados da empresa nas áreas de abastecimento, qualidade e distribuição de água, de meio ambiente e gestão ambiental, de gestão e planejamento de recursos hídricos, de efluentes sanitários e industriais, de eficiência energética e empresarial e de resíduos sólidos.

ASaneparinvestiu apenas no primeiro trimestre do ano R$ 402,7 milhões em água, esgoto e inovação, superando em 14,2% os R$ 352,5 milhões do mesmo período de 2022. A área de esgotamento sanitário recebeu a maior parcela dos recursos (57% do total) com R$ 227,8 milhões. Esse valor também ficou 27,6% maior do que os R$ 178,5 milhões investidos em esgoto nos três primeiros meses do ano passado.

O evento, promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Ambiental (ABES) e com o apoio da Sanepar, acontece no espaço da Expo Minas, na Zona Oeste da capital mineira.