Escolas de Trânsito do DER se reúnem em Cascavel para atividades do Maio Amarelo

A Escola Prática Educativa de Trânsito (EPET) da Superintendência Regional Oeste do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), em Cascavel, vai receber as equipes de Londrina e de Maringá esta semana para atividades do Maio Amarelo, nos dias 23 e 24.

Além das atividades regulares de compartilhar conhecimentos sobre trânsito seguro para a formação de pedestres conscientes, com foco em alunos do 5º ano do ensino fundamental das redes municipais de ensino, nesta ocasião as EPETs vão desenvolver quatro iniciativas, voltadas para outros públicos: Projeto Idoso no Trânsito, Projeto Jovem no Trânsito, Projeto Educação Especial, e Projeto Educação Infantil.

Continua após a publicidade

A maioria das atividades será na sede da EPET Cascavel, que conta com um espaço educativo que simula ruas e dispositivos de trânsito encontrados no dia a dia, além de salas de aula.

Continua após a publicidade

O Maio Amarelo é movimento de conscientização da sociedade visando a redução de mortes no trânsito. Ações educativas estão acontecendo em todas as regionais do DER/PR, por meio de suas equipes das Escolas Práticas Educativas de Trânsito, que regularmente recebem alunos do ensino fundamental para cursos e práticas sobre o tema. 2023 marca dez anos do movimento e 34 anos de atividades da EPET Cascavel.

Confira AQUI a programação.