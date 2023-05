Prefeitura de Wenceslau Braz entrega cadeiras motorizadas a moradores do município

A prefeitura municipal de Wenceslau Braz, Norte Pioneiro, realizou nesta segunda-feira (22) a entrega de cadeiras de rodas motorizadas aos moradores do município que mais precisam.

De acordo com as informações divulgadas pelo prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, as cadeiras entregues são do modelo motorizadas e foram adquiridas através de uma parceria entre a prefeitura e o Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro).

A prefeitura ainda informa que o responsável deve comparecer até a quinta-feira (25) na Assistência Social de Saúde para receber as orientações de documentação necessária para participar do programa.

Desde o ano passado, oito brazenses já foram contemplados com as cadeiras motorizadas tendo assim melhor qualidade de vida e de mobilidade.