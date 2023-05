Em paralelo às obras, Governo amplia programa de capacitação profissional em Matinhos

O Governo do Estado ampliou a oferta de qualificação profissional para a comunidade de Matinhos, no Litoral. Serão mais 90 vagas em quatro novos cursos. A medida é uma contrapartida social à obra de revitalização da orla do município e integra o Programa de Capacitação Profissional desenvolvido pelo Instituto Água e Terra (IAT), órgão responsável pela obra, em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A recuperação do trecho de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida é a principal intervenção ambiental e urbanística da história do Litoral do Paraná, com investimento de R$ 314,9 milhões, e finalização prevista para o segundo semestre de 2024 .

Continua após a publicidade

Nesta segunda-feira (22), a partir das 19 horas, tem início o curso de Preparo de Massas e Pizzas. Todas as 15 vagas já foram preenchidas, mas há lista de espera. Em junho, também para 15 pessoas, está previsto o de Serviços Básicos de Açougue e o Básico de Linguagem de Programação para Adolescentes, esse para até 30 inscritos. Em julho começa o Inglês Básico I, com vagas disponíveis.

Outra especialização já está em andamento. O curso Espanhol Básico I começou em abril e vai até junho, também com todas as matrículas preenchidas. Já as aulas de Técnicas Básicas de Jardinagem e Tratamento de Piscinas terminaram no dia 10 deste mês.

Continua após a publicidade

As inscrições são gratuitas e precisam ser feitas presencialmente na sede do Senac em Matinhos (Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, nº 91, bairro Caiobá) até a data de início das aulas. Haverá lista de espera, caso todas as inscrições sejam preenchidas. As aulas também serão ministradas no Senac.

“As obras na praia mudaram a cidade em diversos aspectos, e nós estamos preparados para oferecer cursos gratuitos com qualidade e infraestrutura ideal para quem aproveitar a chance de se profissionalizar”, destacou o coordenador dos cursos do Senac de Matinhos, Alexandre Monteiro.

Outros cursos estão previstos para ocorrer até outubro de 2024, de acordo com a programação do IAT. Alguns deles com foco mais técnico, oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A previsão é que 16 áreas de atuação profissional sejam contempladas, envolvendo serviços como marcenaria, obras civis, atendimento ao turista, informática, hotelaria, gastronomia, entre outros. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3452-8050.

OPORTUNIDADE– A técnica-administrativa Loriene Marjorie, de 24 anos, é uma das alunas matriculadas no curso de Espanhol Básico I. Ela optou pela formação para se preparar para o novo cenário econômico da cidade, após a conclusão da orla, e a expectativa de mais oportunidades de trabalho e melhores salários. “Essa oportunidade é excelente, especialmente pelo curso ser gratuito. Poder aprender e evoluir cada vez mais está sendo uma grande experiência”, afirmou.

A auxiliar de serviços gerais Cristiane de Faria Matoso, 43 anos, não perdeu tempo e se inscreveu tanto no curso de Técnicas de Jardinagem e Tratamento de Piscina quanto no Espanhol Básico I. “Qualquer curso gratuito eu aproveito porque pretendo sempre buscar novas oportunidades”, disse.

Com linguagem simples e didática moderna, com recursos audiovisuais, o curso de Técnicas Básicas de Jardinagem e Tratamento de Piscinas foi uma oportunidade positiva tanto para alunos experientes quanto para quem nunca atuou na área.

Leonardo Pereira dos Santos, de 20 anos, por exemplo, tem experiência em limpeza de piscina. Já teve de cuidar de 30 espaços ao mesmo tempo, e ainda assim buscou se aprimorar. “Tive interesse porque já trabalho com isso e busquei ampliar os meus conhecimentos”, comentou.

Já o pintor automotivo Rubens Kramar, 38 anos, buscou as técnicas de paisagismo pensando no futuro, e agregou aos novos conhecimentos as técnicas de limpeza de piscina. “O paisagismo vai ser uma das profissões mais interessantes. Parti para esse lado pensando no futuro”, afirmou.