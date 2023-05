Agência do Trabalhador de Curitiba promove mutirão Emprega Mais PCD nesta quarta

A Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda promove, nesta quarta-feira (24), o mutirão Emprega Mais PCD na Agência do Trabalhador Central de Curitiba. A ação faz parte da programação em alusão ao Mês do Trabalhador e encerra a força-tarefa realizada ao longo de maio.

O mutirão desta quarta-feira tem como foco a colocação de pessoas com deficiência. Haverá intérprete de libras e a agência possui acessibilidade. A previsão é de que sejam ofertadas, no mínimo, 500 vagas em diversos setores da economia. A maioria das oportunidades são para serviços, comércio e indústria. A expectativa é de que 18 empresas participem do processo seletivo, com possibilidade de contratação imediata.

Este é o último mutirão programado para este mês. Já foram realizadas ações para empregabilidade de pessoas com 50 anos ou mais, pessoas negras e comunidade LGBTQIA+.

O gerente da Agência do Trabalhador Central de Curitiba, Rafael Santos, destaca a importância de toda programação realizada no Mês do Trabalhador e o impacto positivo dessas ações para garantir emprego e renda para grupos que encontram maior dificuldade de encontrar trabalho com carteira assinada.

"Será o nosso último mutirão do mês de maio, que foi comemorado com ações de empregabilidade. Realizar um mutirão específico para pessoas com deficiência é muito importante, somos referência para as empresas e trabalhadores, e serão ofertadas muitas oportunidades de emprego mensalmente no nosso sistema. Com o mutirão, aumentam as chances de uma recolocação no mercado de trabalho, pois o trabalhador pode participar de vários processos seletivos no mesmo dia", explicou.

Ainda segundo ele, esse contato com Agência de Curitiba e as demais do Interior são importantes para cadastro no banco de vagas, validação do currículo e possibilidade de novas conexões no mercado de trabalho.