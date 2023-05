Governo abre inscrições para a edição 2023 do Selo Clima Paraná

O Selo Clima Paraná, prêmio pelo qual o Governo do Estado reconhece empresas e entidades que atuam alinhadas com a preservação de recursos naturais, abriu nesta segunda-feira (22) as inscrições para a edição 2023. O prêmio, realizado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, é uma forma de reconhecer e valorizar as boas práticas das organizações paranaenses, sejam elas públicas ou privadas, que decidem voluntariamente medir, divulgar e reduzir sua pegada de carbono com fins de combater as mudanças climáticas.

“Ações como essa colaboram para que o Paraná continue reconhecido pelo Ranking de Competitividade entre os Estados como o mais sustentável em nível nacional”, afirma o secretário do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge. “Esse prêmio vem reconhecer o que as organizações paranaenses fazem para que nosso Estado seja o mais sustentável do Brasil.”

Para o ano de 2023, manteve-se a ampliação do escopo doSelo Clima Paraná, que possibilitará o reconhecimento das organizações paranaenses comprometidas com o desenvolvimento sustentável e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, de modo a reafirmar, promover e divulgar os valores e compromissos firmados pelo Paraná em prol da sustentabilidade. Até 2021, o programa apenas pedia o registro público estadual de emissões de gases de efeito estufa.

Agora também são solicitadas as boas práticas das organizações que se inscrevem no Selo, principalmente as associadas à ESG (governança ambiental, social e corporativa). Dentro da declaração de boas práticas na planilha, para cada certificado, ação ou meta inscrita, a instituição indica uma grande área de atuação, denominada como dimensão, escolhendo entre: ambiental, social e governança e, ainda, deve relacionar essas ações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

COMO SE INSCREVER– As organizações interessadas podem se inscrever no site Conexão Ambiental a partir desta segunda-feira e até 31 de julho de 2023.

A inscrição para requerimento do Selo Clima Paraná é realizada de forma voluntária e gratuita, por organizações ou municípios que tenham interesse em ter suas ações de sustentabilidade verificadas e reconhecidas.

Os candidatos devem escolher para concorrência dentro doSelo Clima Paranáentre as duas modalidades:Mercado Interno e Mercado Externo. O único custo a ser dispendido refere à Modalidade "Mercado Externo", onde são solicitados documentos obrigatórios como a Declaração de Verificação, emitida por parte independente e, desta forma, atribuindo maior credibilidade e reconhecimento do Selo. Essa verificação, como é realizada por uma organização privada, tende a ter um custo para sua emissão.

Mais informações podem ser acessadas diretamente no site do evento .

RECONHECIMENTO–Recentemente o Selo Clima Paranáfoi finalista de um prêmio a nível nacional: o Prêmio ESG do Grupo Tribuna. O projeto concorreu em prêmio de votação popular com mais cinco projetos nacionais, tanto de empresas públicas como privadas, que apresentaram boas práticas ambientais, sociais e de governança.

O prêmio teve a participação de 51 projetos de todo o País, sendo 27 públicos e 24 privados, com o objetivo de valorizar empresas públicas e privadas que tenham iniciativas bem-sucedidas em um dos eixos desse movimento mundial.