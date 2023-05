Governo garante conservação de estradas rurais na RMC e Vale do Ribeira por mais dois anos

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) publicou em Diário Oficial, por meio do Departamento de Estrada de Rodagens do Paraná (DER/PR), a homologação de duas licitações para contratar serviços de conservação de rodovias não pavimentadas na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e no Vale do Ribeira. O investimento do Estado será de R$ 28.599.999,35 para atender 146,55 quilômetros pelo prazo de dois anos.

Na RMC serão 63,97 quilômetros: a PR-090 (conhecida como Estrada do Cerne) entre Bateias, distrito de Campo Largo, e a ponte sobre o Rio Açungui; a PR-510 e PR-512, entre Balsa Nova e Contenda e Balsa Nova e Mariental, distrito da Lapa; e a PR-511, em Quitandinha.

Continua após a publicidade

Já no Vale do Ribeira serão atendidos 82,58 quilômetros da PR-092 e PR-340, contemplando as ligações entre os municípios de Doutor Ulysses, Cerro Azul e Tunas do Paraná.

Estão previstos os serviços de regularização de leito das rodovias por patrola; escarificação, conformação e compactação do subleito das rodovias; cascalhamento; preenchimento de local rebaixado com rachão; escavação de valas e execução de bueiros tubulares de concreto; escavação de saídas de água, de valas laterais e de caixas de retenção; limpeza e desobstrução de bueiros existentes, entre outros. O prazo de execução é de dois anos.

Continua após a publicidade

A próxima etapa é a assinatura dos contratos, seguida pela emissão da ordem de serviço, que dará início ao prazo de execução das melhorias.

LESTE– Ambos editais contemplam rodovias não pavimentadas da Superintendência Regional Leste do DER/PR, atendendo as chamadas área 2 e área 3. Outro edital está em andamento, contemplando a área 4, que inclui a PR-433 na Lapa e a PR-282 entre Mallet e Fluviópolis, distrito de São Mateus do Sul, em um total de 88,42 km.

A área 1, composta pela PR-405, a Estrada de Guaraqueçaba, já conta com um contrato em vigência até agosto de 2024, e está em preparação o edital da área 5, que atenderá trechos não-pavimentados de Paula Freitas, Paulo Frontin, Bituruna e Porto Vitória.