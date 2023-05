DER-PR homologa resultado de licitação para conservação de rodovias do Oeste

A Secretaria da Infraestrutura e Logística (SEIL), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), homologou a licitação para obra de conservação de 229,97 quilômetros de rodovias da região Oeste, atendendo a ligação entre Toledo, Palotina e Céu Azul, e de Missal com São Miguel do Iguaçu e Medianeira, entre outras. O investimento do Governo do Estado será de R$ 25.451.225,86, com prazo de execução de um ano.

As rodovias estão contempladas no Lote H da Superintendência Regional Oeste do DER/PR no programa de conservação do pavimento Proconserva, que prevê serviços de reperfilagem, microrrevestimento, remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal de rodovias estaduais.

Após a publicação da homologação, em diário oficial e no portal Compras Paraná , a próxima etapa é a assinatura de contrato, seguida pela emissão de ordem de serviço, dando início ao prazo para realizar os serviços.

Uma das primeiras medidas em contratos de conservação geralmente é a execução de tapa-buracos emergencial em todos os pontos críticos das rodovias contempladas, garantindo melhores condições de trafegabilidade enquanto são planejados os serviços mais duradouros.

PROCONSERVA–O Proconserva é um programa do DER/PR que visa garantir as boas condições de segurança das rodovias estaduais em todas as regiões do Paraná, enquanto está em elaboração o próximo programa de conservação.Neste modelo, estão em desenvolvimento projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.

Confira os detalhes do Lote H da Superintendência Regional Oeste:

229,97 km

Rodovias: PR-182, PR-317, PR-488, PR-491, PR-495, PR-497, PR-585, PR-589, PR-873

Municípios: Céu Azul, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Medianeira, Missal, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Toledo e Vera Cruz do Oeste.