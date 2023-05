Agências do Trabalhador iniciam a semana com mais de 13 mil oportunidades de emprego

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 13.051 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.200 oportunidades. Na sequência, estão as funções de magarefe, com 543 vagas, operador de telemarketing ativo e receptivo, com 342, e repositor de mercadorias, com 147.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (2.510). Entre as principais, são ofertadas 218 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 141 para repositor de mercadorias, 124 para operador de telemarketing apenas respectivo e 105 para auxiliar de linha de produção.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 63 vagas para preenchimento urgente, com procura para fiscal de loja (35), carpinteiro (15), encanador industrial (7), eletrotécnico (5) e biomédico (1).

A região de Toledo aparece em seguida com 2.234 oportunidades. São ofertadas 692 vagas para auxiliar de linha de produção, 130 para abatedor de porcos, 20 para magarefe e 15 para safrista.

Nas demais regionais do Interior são destaques, em quantidade, Cascavel (1.424), Umuarama (790), Maringá (752), Pato Branco (682) e Foz do Iguaçu (682). Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas são auxiliar de linha de produção, com 458 vagas, magarefe, com 218, servente de obras, com 77, e pedreiro, com 35 oportunidades.

Em Umuarama, os destaques são para auxiliar de linha de produção (425), costureiro (40), magarefe (40) e auxiliar de costura (17).

Em Maringá, há oferta de emprego para auxiliar de linha de produção, com 163 oportunidades, magarefe, com 155, trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, com 50, e alimentador da linha de produção, com 26.

Na região de Foz do Iguaçu são 245 vagas para auxiliar de linha de produção, 103 para operador de caixa, 94 para repositor em supermercados e 22 para açougueiro.

Em Pato Branco há procura por profissionais para as vagas de auxiliar de linha de produção (146), operador de processo de produção (33),ajudante de pátio de sucata (30) e supervisor em seção de serviços gerais (30).

AGENDAMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira as vagas por regionais.