Morre homem que sofreu acidente em São José da Boa Vista

Um homem que havia sido vítima de um acidente de trânsito registrado na semana retrasada não resistiu e morreu no hospital. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (22).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a vítima foi identificada como Fabio Junior Teixeira, morador do município de Wenceslau Braz. Ele conduzia uma pick-up Fiat Strada pela PR-422 no trecho entre o município brazense e São José da Boa Vista quando, nas proximidades do local conhecido como “CT do Miltinho”, teria perdido o controle da direção e atingido uma arvore as margens da rodovia. O acidente aconteceu na noite da sexta-feira (19).

Continua após a publicidade

Com a violência do impacto, o carro quase partiu ao meio e ficou totalmente destruído. “Fabinho”, como era conhecido, chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital de São José da Boa Vista em estado grave. Em seguida, foi transferido para um hospital na cidade de Londrina onde estava internado. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com a funerária responsável pelo sepultamento, o corpo de Fábio está sendo transladado de Londrina para Wenceslau Braz onde será realizado o velório e enterro do rapaz.