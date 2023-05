Com aporte de mais de R$ 2 milhões, Estado autoriza reformas em hospitais no Norte e Noroeste

O Governo do Estado autorizou nesta sexta-feira (19) a ordem de serviço para o início das obras de reforma e de reparo do Hospital São Francisco em Tamarana, na região Norte. Ao todo, o Governo investirá R$ 1,25 milhão na unidade, que também receberá outros R$ 66 mil de contrapartida do município. Os recursos custearão a reforma interna, adequando a estrutura às normas de vigilância e reparos que vão desde substituição de pisos e azulejos até a modernização da rede elétrica.

"Essa é uma estrutura antiga que recebe agora o devido amparo para fornecer mais qualidade em atendimento para seus munícipes”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto, que assinou a autorização. “O governador Ratinho Junior tem nos delegado um norte muito claro para a saúde: atender a todos os municípios de maneira igualitária, levando recursos que impactem a vida de todos os paranaenses".

Com 34 anos de serviços prestados à população do município, as obras permitirão maior conforto e atendimento mais humanizado no hospital. De acordo com a prefeita Luzia Harue, a ação do Estado concretiza um anseio antigo da região. "Estamos dando um grande passo para melhorar a qualidade dos serviços prestados em saúde no nosso município. Tamarana e toda a região ganham muito com a política municipalista do governador Ratinho Junior'', afirmou.

Outro recurso do Governo do Estado para reformas foi assinado em Tuneiras do Oeste, no Noroeste, destinado ao Hospital Nossa Senhora das Graças. Com investimento total de R$ 829 mil, com contrapartida do município de R$ 41 mil, o projeto também prevê melhorias como pintura e modernização geral. O projeto também prevê melhorias como pintura e modernização geral.

Para Beto Preto, essa é uma obra importante, sobretudo por se tratar de um hospital que atende a um contingente de cerca de 8,5 mil moradores. "Esta é uma unidade vital para o atendimento aos moradores de Tuneiras do Oeste e tenho certeza de que esse recurso terá uma finalidade de grande relevância. As reformas permitem fornecer mais vitalidade ao hospital, modernizá-lo e tornar sua instalação ainda mais adequada para a população", afirmou.

O prefeito Taketoshi Sakurada agradeceu o empenho do Governo do Estado. Segundo ele, é uma conquista para a comunidade. “A Sesa e o Governo do Estado são grandes parceiros do nosso município e essa ação aprofunda ainda mais essa relação", disse.